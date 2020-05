Sopralluogo istituzionale nel centro storico, più spazio nei dehors pro rispetto del distanziamento

Un sopralluogo da parte della gestione commissariale e del Comandante della polizia locale, il dottor Riccardo Zingaro, si è tenuto nei giorni scorsi nel centro storico. Le istituzioni hanno incontrato alcuni esercenti ed hanno verificato la reale possibilità di allargare l'occupazione di suolo pubblico dei singoli Dehors.

In pratica è al vaglio della gestione commissariale la possibilità di concedere l'allargamento dell'area di occupazione del suolo pubblico per la parte concernente la reale esigenza che l'attività avrebbe a seguito delle disposizioni circa il distanziamento sociale da mantenere anche all'interno dei dehors, gli spazi con tavolini e sedie all'aperto. Si valuta dunque la possibilità di concedere tale allargamento dell'area gratis solo per la parte concernente lo spazio necessario per il rispetto delle regole di distanza imposte dalle linee guida che dovranno disciplinare la riapertura di bar, ristoranti e pizzerie.

Proprio la situazione del centro storico e le possibilità di "ripresa" saranno al centro della diretta LIVE in streaming che si terrà domani, domenica 10 maggio, a partire dalle 11 sulla nostra pagina Facebook. Interverranno Felice Fuzio e Vincenzo Milano, a portare la voce degli esercenti, e Mirella Caldarone, residente nel borgo antico.