Centro storico: il comitato delle imprese interviene su dehors e ztl

Continua ad animarsi il dibattito sul centro storico tra forze politiche, Istituzioni e operatori commerciali. A intervenire nuovamente sulla questione per fare il punto della situazione è il comitato di questi ultimi che ha affermato che: «il Comitato Impresa Centro Storico, prende atto che dopo il primo comunicato del 5 Maggio ha avuto il merito di rianimare il dibattito sulle politiche inerenti il centro storico.

Nello specifico, infatti, le istanze di cui oggi discutiamo e relativi comunicati stampa sono stati promossi dal gruppo di imprese del Comitato aderenti a Confesercenti, in ogni caso supportate dalle altre imprese del comitato stesso.

Cogliamo subito l’occasione per ringraziare il Commissario Straordinario Tuffariello, che si è dimostrato aperto al dialogo e ha ascoltato le nostre proposte, ed ha subito istituito un tavolo tecnico che si sta adoperando per strutturare una soluzione condivisa e per la risoluzione al problema.

Visti gli ultimi interventi però, sono d’obbligo alcune precisazioni:

le imprese aderenti al comitato non sono contrarie al concetto di Ztl che, anzi, hanno fortemente voluto; ciò che si contesta è l’assenza di organizzazione e programmazione: a distanza di ormai 3 anni dalla sua attivazione, sono evidenti i grossi limiti: piano del traffico assente, con conseguente ingorghi su tutto l’anello che circonda la ZTL; controlli assenti, che garantiscono impunità ai soliti furbetti che sfrecciano per le vie del centro storico; assenza di un numero sufficiente di parcheggi limitrofi alla suddetta zona e/o di un servizio park & ride (parcheggi relativamente distanti dal cento storico ma con servizio navetta). A fronte di questi e altri “disservizi” e vista la totale assenza di programmazione, ciò che chiediamo è la sospensione della ZTL nei mesi in cui , dopo 3 anni dalla sua attivazione, abbiamo constatato e affermiamo senza timore di essere smentiti, una totale involuzione della fruizione della zona storica in particolar modo nei mesi più freddi e piovosi , la difficoltà di raggiungere l’area o di parcheggiare nelle vicinanze, hanno inevitabilmente ridotto o quasi azzerato l’utenza “più preziosa”: quella delle famiglie, dei forestieri, dei lavoratori, degli “over 30, 40 e 50”, il sacrificio non è solo delle casse dei ristoratori, ma di tutta la comunità;

la deroga alla normativa relativa ai dehors, richiesta in un contesto di totale incertezza esistente da anni, a nostro avviso è l'unico mezzo che consentirebbe a bar e ristoranti di "tentare" di limitare gli ingenti danni. Ci rivolgiamo quindi soprattutto agli esponenti politici che hanno da subito stigmatizzato ed escluso questa ipotesi: avete in cantiere una proposta alternativa a quella da noi formulata (come ad esempio la deroga ai limiti di occupazione della superficie esterna) che permetta alle numerose imprese di esercitare la propria attività?

Siamo quasi a metà maggio e non sappiamo se ci sarà data la possibilità di lavorare. Ribadiamo un concetto che forse per alcuni non è chiaro: operare osservando le attuali norme relative all’occupazione di suolo pubblico e le restrizioni dovute al Covid-19 è impossibile ed equivale a imporci una chiusura forzata.

Inoltre, peggiore della chiusura forzata, vi è solo l’attuale stato di incertezza che ci impedisce persino di prendere la decisione più difficile: cessare l’attività.

Prendiamo atto, che in tanti, troppi, si son limitati a criticare le nostre proposte, solo perché accolte e fatte proprie da una determinata fazione politica; quest’ultima ha perlomeno il merito di averci ascoltato. Le altre parti hanno, a parte la legittima critica politica, una visione e una programmazione in vista delle riaperture?

Ricordiamo che il comitato, i cui aderenti hanno idee politiche molto diverse tra loro, non è in campagna elettorale, al contrario di molti altri».