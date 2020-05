La gioia oltre la paura. La speranza che affronta ansia, smarrimento e incertezza. Il miracolo della vita, nonostante tutto, continua senza sosta a rinnovarsi.

Lo sa bene il personale ospedaliero del reparto di Ostetricia-Ginecologia del Bonomo, trovatosi improvvisamente a stravolgere la propria ordinarietà per continuare a generare la meraviglia della vita. Lodevole e quasi immisurabile il lavoro dell’equipe: umiltà, dedizione e collaborazione, in quella che è sempre più l’”isola felice” dei nosocomi d’Italia, culla di speranza e prosperità in un periodo complicato per tutti.

Sono le donne, ovviamente, le protagoniste dell’evento. Tanti i cambiamenti rispetto al recente passato da loro avvertiti nel percorso della gravidanza in questo periodo così particolare, come ci spiega la dott.ssa Monica Michetti, dirigente medico nel reparto Ostetricia-Ginecologia, a nome di tutto il personale: «Le novità sono state molteplici. Una prima differenza rispetto al recente passato è il fatto che le donne hanno partorito in modo più fisiologico, spontaneo, sereno, senza influenze esterne, che prima generavano spesso un’ansia che influiva negativamente sul parto e sulla persona. Le donne in questo periodo hanno avuto la possibilità di riappropriarsi in qualche modo della propria personalità, maturando sicurezza, forza della propria autonomia. Sono state, inoltre, sin da subito, più tempo con i propri figli, creando un imprinting speciale. Si sono autogestite in modo mai visto prima».

Un dato non irrilevante registrato in questi mesi di lockdown è anche l’aumento dei parti spontanei, dei parti casalinghi. E, in molti casi, come spiega la Michetti «le donne giungono in ospedale a travaglio ormai avanzato, con maggior fiducia e sicurezza in sé stesse. Un fattore totalmente in contrasto col passato, nel quale prevalevano ansia e indecisione. Serenità e maturità, infatti, sono due aspetti importanti che la donna deve dimostrare di possedere per determinare sin da subito il rapporto del bambino (poi persona) con il mondo e con il proprio corpo».

Impossibile garantire la presenza della figura paterna e dei parenti nel reparto. Possibile, invece, annullare virtualmente le distanze con gli stessi, scattando foto o girando video da condividere con le varie app di messaggistica istantanea, sin dal momento in cui il neonato viene poggiato sul petto della madre favorendo lo skin to skin. Un’idea, questa, finalizzata proprio a limitare il senso di distacco coi familiari, che attendono ansiosi la lieta notizia.

Dall’equipe arrivano anche degli auspici per il futuro: «Ci auguriamo che si possa trarre spunto da questa situazione. Che nel domani la figura paterna possa avere sempre maggiore importanza nel percorso della coppia, nel rispetto della paternità e della maternità. Che possa, magari, verificarsi altresì una minore congestione dell’utenza all'interno della stessa unità operativa. E ringraziamo molto le mamme, sono state bravissime. Con loro si è instaurato, come sempre, uno spirito disteso e collaborativo.

Una donna, dunque, mai lasciata sola, seguita accuratamente sin dalle prime consulenze dal personale ospedaliero. Per di più in questo particolare periodo storico, in cui è richiesta l’adozione di molteplici procedure di prevenzione anti contagio: «Le donne -spiega la Michetti- prima del ricovero effettuano sempre il tampone. Laddove, invece, non è stato possibile eseguire la diagnosi da Covid-19 o vi è risultata positiva, la donna viene portata in un’apposita “sala parto dedicata”, nella quale viene effettuato il “parto a rischio” con presenza ridotta del personale. Si può dire di aver fatto un gran lavoro fino ad ora. Ci siamo adeguati a queste procedure, indossando tutti i dispositivi di prevenzione individuale nei nostri modesti spazi. È un’equipe laboriosa, qualificata e di esperienza che ha saputo gestire in maniera impeccabile la situazione».

L'intero staff, inoltre, nella giornata di oggi celebrerà la "Festa della Mamma" regalando alle pazienti ancora ricoverate un pensiero speciale: delle rappresentazioni 3D di busti di donne in con in grembo il proprio feto.

Non c’è forse modo migliore, dunque, per celebrare questa giornata, rimarcando l’importanza della figura femminile nel processo della procreazione e nella gestione del nucleo familiare. Non c’è forse modo migliore che farlo omaggiando anche chi, quotidianamente, è impegnato nel rinnovare lo stupore del miracolo della vita. In questo tempo di pandemia più che mai, il futuro è riposto in ogni nuovo vagito, teso a lenire e coprire il dolore del presente. E a coltivare, assieme agli sforzi del suo popolo meritoriamente da omaggiare, le fiamme della speranza, del coraggio e della positività.