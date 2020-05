Mercato settimanale di Andria, oggi si replica per il settore alimentare con alcune novità

Oggi torna il mercato settimanale di Andria, settore alimentare. Una ripresa avvenuta lunedì 4 maggio, con risultati eccellenti come riportato dal Commissario Straordinario della città di Andria nella nuova ordinanza.

Uno degli autori dei tavoli di concertazione, nel nome dell’Associazione CasAmbulanti che ha curato tutta la parte relativa agli accessi ed all’ordine interno dell’area mercatale lo scorso lunedì, attraverso propri aderenti volontari, Savino Montaruli, ha dichiarato: «Come avevo previsto il ”Modello Andria” è stato emulato da altri comuni, in particolare da quello di Barletta e di Margherita di Savoia. Un risultato per nulla scontato, frutto di un coordinamento tra l’Ente comunale, le Associazioni di Categoria, almeno quelle che hanno inteso collaborare, la Polizia di Stato, il Comando della Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, Carabinieri e la Croce Rossa. Una sinfonia perfetta che ha accontentato tutti dando dimostrazione di voler realmente contemperare il Diritto alla Salute con quello al Lavoro.

Lunedì 11 maggio si replica con ulteriori elementi di novità, come riportato nella nuova ordinanza commissariale. Non più un solo punto di accesso ed uno di uscita bensì due punti di accesso e due di uscita, uno in corrispondenza con via Berna ed uno in via Walter Chiari, ovviamente sempre controllati anche con verifica della temperatura corporea agli ingressi; presenza di 5 bagni chimici distinti per sesso di cui uno per disabili, a disposizione degli utenti con servizio di igienizzazione continuo e sanificazione dei manufatti; possibilità di apertura sui posti eventualmente lasciati momentaneamente liberi dai titolari, dei cosiddetti Spuntisti quindi l’ottemperanza di quanto previsto dalla legge vigente. Anche questa volta l’area sarà presidiata da personale volontario che ne curerà i flussi e gli accessi.

Da parte del Commissario Straordinario è stata reiterata ai Rappresentanti delle Associazioni la raccomandazione di non farsi contaminare dalla politica nella loro azione di collaborazione e di interventi diretti ed indiretti sull’area mercatale. Questa raccomandazione da buon padre di famiglia sembrerebbe essere stata accolta dagli interlocutori, almeno si spera», ha concluso Montaruli di CasAmbulanti – UniPuglia.