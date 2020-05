L'ass. "Si Può Fare!" chiede l'utilizzo dei parchi pubblici

L'associazione di volontariato "Si può fare!", da sempre al fianco dei ragazzi affetti da diverse disabilità, scrive al commissario Tufariello, al presidente della Regione Emiliano e al prefetto della sesta provincia pugliese per chiedere l'utilizzo dei parchi/spazi pubblici al fine di realizzare in sicurezza le attività associative.

In questo particolare periodo di emergenza, l'associazione si è trovata, come tante altre realtà del terzo settore, ad interrompere le molteplici attività che svolgeva nella propria struttura privata per rispetto alle regole ministeriali anti contagio da covid-19. Sono passati circa due mesi da quando i ragazzi dell'associazione sono stati privati di qualsiasi momento relazionale, evidentemente per loro più che mai vissuto attraverso un periodo di particolare stress.



«Acclarato che il "diritto alla salute" riguarda non solo il benessere del corpo, bensì, anche e soprattutto il benessere e l'equilibrio mentale, sociale, relazionale, più che mai nei soggetti svantaggiati, abbiamo deciso di scrivere alle istituzioni per chiedere l'utilizzo di idonei parchi/spazi pubblici ad uso esclusivo - per evidenti ragioni di prevenzione di ogni tipo di assembramento - per l'esercizio delle attività associative. La richiesta parte da noi ma vuole essere estesa anche alle altre associazioni di volontariato cittadine. L'iniziativa è finalizzata a fornire a tutta la collettività un servizio fondamentale ed indispensabile - commenta la presidente Rossella Gissi -.

La proposta non sarebbe altro che qualcosa di già sperimentato in altre città del territorio nazionale. Sperimentazioni positive.

«Sin da ora ci impegniamo, nel caso fosse fattibile concretizzare la nostra proposta, ad avere cura di osservare e far rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni vigenti da fonti normative, disposizioni nazionali, regionali, comunali emanate o da emanare in materia di prevenzione e di contrasto al diffondersi del contagio da covid-19. Provvederemmo pertanto all'assistenza tramite accompagnatore, all'osservanza del distanziamento sociale, all'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale e tutto ciò che potrebbe essere concordato per un corretto svolgimento delle attività e utilizzo degli spazi. L'associazione inoltre solleverebbe l'amministrazione della copertura dei rischi di eventuali infortuni in quanto la stessa, come da normativa, è coperta da polizza assicurativa specifica del terzo settore che copre i nostri ragazzi utenti, nonché i soci aderenti e volontari».