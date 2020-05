Buoni spesa, il Comune non paga e le attività li rifiutano

Per far fronte all’emergenza alimentare venutasi a creare con la pandemia il Governo aveva previsto buoni spesa da consegnare ai meno abbienti.

Alla città di Andria erano state destinate somme pari a 953.254,81 euro che il Settore Socio Sanitario ha deciso di ripartire tra i beneficiari con buoni spesa da 10 e 20 euro. A fronte delle numerose domande, sono stati approvati diversi elenchi dei beneficiari. L’ultimo, che va ad aggiungersi a quelli precedentemente approvati, ha visto 474 istanze positive, per un totale di € 183.000,00 in buoni alimentari, 292 istanze negative, 65 doppie o ripetute e 4 sospese per approfondimenti istruttori.

Dal lato, invece, degli esercizi commerciali convenzionati, al momento risultano essere inserite 130 attività commerciali presso cui spendere i buoni spesa consegnati. Nonostante i buoni propositi, alcune di dette attività avrebbero rinunciato ad accettare i buoni a causa del mancato pagamento da parte dell’ente di quanto dovuto.

Infatti, diversi utenti hanno visto rifiutiare il buono spesa alla cassa giustificato proprio dal mancato pagamento e dal cambio in corsa delle regole per la richiesta del rimborso. Mentre all’inizio era prevista la consegna dei soli scontrini con i buoni in originale, successivamente, è stata prevista la consegna della fattura e i buoni, causando confusione tra gli stessi operatori che se si adeguassero dovrebbero “contabilizzare” due volte la stessa operazione con annesso pagamento dell’iva, se non dovessero farlo perderebbero il dovuto.

Quindi, oltre al danno, anche la beffa di una burocrazia che non ha saputo organizzarsi per tempo per adottare regole certe sin dall’inizio e far scegliere con consapevolezza agli operatori commerciali se aderire o meno alla convenzione. Il paradosso è che ora anche i beneficiari della misura vedranno ridotte le possibilità di spendere i propri buoni se dovessero venir meno altre attività commerciali, restando vittime oltre che della crisi causata dal Coronavirus, anche della soffocante burocrazia.