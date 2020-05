Un incubo da cui oggi può raccontare di essere uscito, ma non indenne: sì, perché il Covid-19 debilita, affatica, ti trascina giù e non sempre riesci a risalire. Per fortuna però Michele ce l’ha fatta e oggi racconta sulle nostre pagine i 59 giorni trascorsi al Covid-Hospital di Bisceglie, dopo il ritorno ieri a casa e il sorriso degli affetti più cari.

«Inizio dai ringraziamenti: voglio ringraziare, infatti, medici, infermieri, OSS, tutti si sono dimostrati una grande famiglia e senza il loro supporto, nei giorni più difficili, non so se ne sarei uscito. Ma non so neanche i loro nomi: non riuscivo e tutt’oggi farei fatica a riconoscerli poiché li ho visti bardati con mascherine, tute, come astronauti della salvezza… li riconoscevi solo dalla voce perché non c’era altro modo per identificarli.

Ora devo “risistemare” la mia vita e le sue priorità. Ho deciso di darmi una calmata, anche perché i medici mi hanno ammonito sulla necessità di riappropriarmi del mio tempo e dei miei ritmi con pazienza per superare due mesi di sofferenza intensa e circa 10 chili in meno.

Il Covid-19 è davvero un mostro: io ho passato parte del tempo senza una piena percezione, nel senso che non avevo con me telefoni e dispositivi o comunque non ero in condizione di utilizzarli... ero in ospedale e non sapevo che cosa potesse succedermi. A questo senso di smarrimento va aggiunta la sofferenza fisica, la debilitazione: ho rischiato due volte di finire in terapia intensiva, e molti da quel reparto non sono tornati a casa.

Il percorso di risalita davanti a me è lungo, dovrò rimanere in isolamento e ripetere gli esami, ma il peggio è alle nostre spalle, mie e della mia famiglia, che ha sofferto con me».

Michele durante la sua permanenza in ospedale ha dovuto elaborare anche il lutto del padre anziano e la sofferenza di non potersi consolare nell'abbraccio degli affetti più cari.

A lui fanno eco la moglie e i due figli che raccontano il terrore provato costantemente dal giorno della scoperta della positività fino alle dimissioni dall’ospedale: «I primi giorni, oltre al terrore e alla paura per la malattia sconosciuta, dovevamo combattere anche contro l’ignoranza della gente. Molti sindacavano: era una caccia “all’untore”, terribile da metabolizzare per chi come noi ancora si chiede come mai sia capitato?! Nel frattempo abbiamo nascosto a Michele quello che succedeva, per non stressarlo ulteriormente.

Ora deve recuperare il tempo che non ha vissuto. In questi due mesi si è bloccato tutto, la nostra vita è stata come congelata in un sentimento continuo di ansia. L’incubo iniziava perfino quando non rispondeva subito al telefono. Già, il telefono: durante le nostre conversazioni (quando ci riuscivamo), il sottofondo del bip bip dei macchinari era inquietante.

Sicuramente questo è stato un periodo della nostra vita assolutamente precario che vorremmo cancellare, ma non lo facciamo perché dev'essere da monito per il futuro e d’esempio per tutti gli altri che non hanno vissuto il dramma del “mostro invisibile”. La vita è un bene prezioso e in quanto tale va rispettata: c’è troppa gente in giro che pare quasi sbeffeggiare la nostra sofferenza e quella di tutti coloro che hanno affrontato questo killer, a volte rimettendoci la vita».

Una testimonianza che finisce con un auspicio per il futuro, è quello dei due figli di Michele: «Abbiamo pregato il buon Dio affinché ci stesse vicino e ci facesse affrontare con forza questa prova a cui nessuno può essere preparato. Ci siamo trovati con ruoli invertiti: ci sono stati momenti in cui dovevamo darci forza e proteggere nostro padre, in primis e la nostra mamma. Ricordarci come un mantra che le cose sarebbero andate bene e che noi eravamo e siamo più forti. Oggi vogliamo vivere questo periodo di gioia, quella stessa gioia che sappiamo essere una sospensione: la cessazione del dolore. Ne abbiamo diritto e ce la godiamo tutta nell’attesa di un periodo ancor più lungo che auspichiamo a tutti coloro che sono stati messi a dura prova dal covid-19: la serenità!»