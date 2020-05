Coronavirus, il Commissario straordinario incontra i commercianti

Una piattaforma di proposte da inoltrare al Prefetto, alla Regione Puglia e al Governo, sulle misure da attuare per la ripartenza ed evitare la chiusura del commercio a sede fissa della città. Questa la conclusione dell'incontro chiesto dai rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Aps “Le vie del Centro” e da altri esercenti che, in tarda mattinata, hanno rappresentato oggi al Commissario Straordinario le difficoltà con le quali si sta misurando il commercio in sede fissa e ancor di più dovrà misurarsi.

I rappresentanti hanno chiesto di conoscere le misure allo studio in tema di Tosap, Tari, misure di sicurezza per la riapertura che spetta all'Inail definire a livello centrale, sostegni finanziari a fondo perduto. Il Commissario ha invitato i rappresentanti a formalizzare le proposte da inoltrare a Regione e al Governo, per il tramite del Prefetto della Bat, perchè, allo stato, vi sono solo annunci di misure di riduzione di Tosap e Tari per le utenze non domestiche, voci sulle quali il Comune di Andria ha, per tempo, avviato una azione di accertamento e recupero di tanta evasione tributaria, consolidatasi nel corso del passato quinquennio di esercizi finanziari.

Il potenziamento dell'ufficio Tributi, con l'innesto di dipendenti di altri Enti e l'informatizzazione delle procedure, potrà consentire l'auspicato salto di qualità perchè il corretto funzionamento della fiscalità locale può garantire i servizi pubblici locali ed il sostegno delle politiche di welfare.