​Trovata unità d’intenti per la riapertura dei mercati settimanali

Buone nuove per i venditori ambulanti. Si è tenuta questo pomeriggio la video conferenza tra le diverse associazioni di categoria Fiva-ConfCommercio, Confesercenti e CNA che hanno deliberato all’unanimità una serie di misure finalizzate alla riapertura in sicurezza dei mercati.



Alla conferenza ha partecipato la segreteria dell’Anci Puglia e l’assessore alle attività produttive del comune di Bari e i vari sindaci della Puglia oltre ai referenti delle sigle sindacali promotori del protocollo d’intesa da trasferire adesso alla segreteria del governatore Michele Emiliano affinché si possa prevedere una celere risoluzione delle sorti della categoria.

«Ringrazio tutti per la disponibilità e l’unità dimostrata in un momento particolare come quello che stiamo vivendo – commenta Giovanni Vurchio, il rappresentanza della segreteria CNA Puglia -. Maturità e serietà hanno contraddistinto il confronto che è finalizzato solo ed esclusivamente al bene della categoria dei venditori ambulanti. È chiaro che in questo momento, per la città di Andria, il confronto con il commissario Tufariello, previsto per giovedì 14 maggio, avrà già un punto di partenza chiaro su cui poter porre basi solide per la ripartenza del mercato del lunedì».

Si tratterà ora di allestire e mettere in sicurezza l’area di Largo Appiani per poter sdoppiare il mercato andriese in modo tale da garantire il distanziamento sociale che resta una caratteristica imprescindibile per allineare i venditori ambulanti e garantire sicurezza tra i fruitori.