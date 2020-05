Arriva il decreto del Vescovo Mansi: anche nella nostra Diocesi via libera alle Messe dal 18 maggio

Un decreto atteso in questi giorni, dopo l’annuncio della CEI relativo all’accordo trovato con il governo per la ripresa delle celebrazioni eucaristiche nelle chiese italiane: il vescovo Luigi Mansi ha emanato il provvedimento che autorizza le messe con la presenza dei fedeli a partire dal 18 maggio.

Nel decreto si stabiliscono alcuni criteri: da evitare ogni assembramento, sia in entrata che in uscita; obbligo di mantenere la distanza di sicurezza indicando le postazioni sui banchi con degli adesivi; presenza all’ingresso di tutte le chiese di postazioni per l’igienizzazione delle mani; organizzazione con servizio di volontari che non consentano l’entrata in chiesa ad altri fedeli una volta raggiunto il numero massimo di capienza.

Ancora, da valutare nelle singole chiese se sia possibile la forma in processione per prendere l’eucarestia dal sacerdote o se sia egli stesso a doversi recare nelle singole postazioni dei fedeli.

Possibilità di riprendere matrimoni e battesimi solo con numeri ristretti. Al momento non sono consentite le celebrazioni all’aperto in attesa di verificare anche come si evolveranno le misure governative.

Il decreto è disponibile sul sito della diocesi di Andria.