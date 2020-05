Inascoltate le associazioni che hanno chiesto l'utilizzo del "Giardino Mediterraneo" per i disabili

Da tempo, si moltiplicano le richieste di apertura dei parchi a vantaggio dei ragazzi con disabilità. Richieste rimaste inascoltate nonostante la necessità di intervenire in tal senso.

Questa volta a intervenire sono le associazioni “Legambiente” e “Co.TE.sto” che, con una missiva del 22 aprile indirizzata al Commissario straordinario e alla dirigente del Settore, avevano chiesto l'autorizzazione per consentire l'utilizzo del “Giardino Mediterraneo”, gestito dall'associazione ambientalista, alle famiglie con soggetti affetti da diverse patologie “fini terapeutici” sempre nel rispetto delle norme anti contagio. di poter mettere a disposizione delle famiglie con soggetti affetti dalle diverse patologie sopracitate l’uso del Giardino Mediterraneo per “fini terapeutici”

Nella lettera si legge: «questo periodo di “reclusione forzata” necessaria ad evitare che il numero dei contagi da COVID-19 salga, sfortunatamente non è vissuto da tutti allo stesso modo.

Ci sono delle persone che per diverse forme di disabilità e fragilità vivono questo momento con difficoltà maggiori rispetto alla stragrande maggioranza della popolazione.

Restare rinchiusi fra quattro mura non è uguale per tutti.

Per esempio per molti ragazzi affetti da grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico, problematiche psichiatriche e comportamentali o affetti dalla sindrome di Down, passare giornate intere in casa potrebbe essere contro producente e anche pericoloso.

Purtroppo stare chiusi in casa per questi ragazzi può comportare vere e proprie crisi, tanto che potrebbero diventare anche aggressivi con i propri familiari.

Per tali ragioni riteniamo che consentire eventuali uscite in “luoghi protetti” come può essere l'area verde “Gardino del Mediterraneo” (chiusa dal 16 marzo come da Ordinanza n.119) gestito dall’Associazione “Legambiente” Circolo di Andria, potrebbero essere una importante e indispensabile azione di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali connesse alle relative condizioni psicopatologiche.

Secondo il parere di diverse autorità questa misura non comporta dei rischi, e potrebbe invece, risultare un valevole aiuto per le tante famiglie già cariche dalle difficoltà quotidiane vissute ogni giorno in tempi di Coronavirus».

Mentre nelle città vicine tale possibilità è stata concessa ormai da mesi, non si comprendono le ragioni per le quali ad Andria non si possano né riconoscere “momenti di svago” alle persone affette da disabilità né ricevere risposte.