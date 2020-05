La bellezza del cenare insieme: stasera atmosfere relax per la "Notte bianca dei balconi"

Ci sono coppie di aggettivi, nella lingua italiana, che vengono classificati come opposti: contemporaneo e tradizionale, semplice e complesso, unico e universale. Eppure tutti insieme, allo stesso tempo, possono identificare un concetto sacro agli italiani: il cibo, la tavola, lo stare insieme, il convivio. Dal refettorio di un monastero antico fino alle sale decorate dei re, dal tavolaccio della famiglia contadina fino ai raffinati ambienti boho-chic: ovunque si sia, in qualunque epoca, attorno al cibo c'è un caleidoscopio di gusti, colori, emozioni, culture.

A tavola si mangia e, al tempo stesso, si dialoga, si mettono insieme esperienze e differenze, ci si contamina di gusti e sapori, ma anche di storie e saperi, di conoscenza, incontro e, soprattutto, condivisione. D'altronde la parola convivio (dal latino, cum-vivere) mette sullo stesso piano il vivere insieme e il mangiare insieme.

In questi giorni in cui si aprono spiragli di libertà dopo la grande serrata in casa per il Coronavirus, assume ancora più rilievo l'iniziativa della "Notte bianca dei Balconi": proprio i ristoratori, tra le varie categorie, hanno subito il duro colpo di questi mesi di chiusura e tutti possiamo contribuire, nel nostro piccolo, a far ripartire il settore approfittando delle belle temperature, fin troppo calde, che questo maggio ci sta regalando.

Balconi, terrazzi privati ma anche una finestra come simbolo di una cena con lo sguardo là fuori, proprio come quando inizia la bella stagione e si cena fuori: tra le perplessità che tanti hanno manifestato sulle misure che dovranno garantire, nei ristoranti, il distanziamento sociale, forse riscoprire la bellezza di un angolo della propria casa e di buon cibo recapitato a domicilio in un venerdì sera quasi estivo può essere un toccasana dopo tante privazioni. Così l'invito a ordinare e a comprare la propria cena da asporto presso uno dei locali della città, facendosela consegnare a domicilio. Chi non ha un balcone, può usare una finestra. Almeno fino al 18 maggio, la consegna a domicilio al momento è l'unico modo che queste realtà commerciali hanno per provare a sostenersi, e quasi tutte si sono attrezzate per farlo.



Ricordiamo che l'iniziativa, lanciata da "Andria Bene in Comune", prevede anche la condivisione di foto e video di ciascun andriese che vorrà prendervi parte trasformando il suo balcone in un ristorante o pizzeria. L'allestimento migliore vincerà un premio.

I dettagli e l'elenco dei ristoratori che hanno aderito è a questo link.