Rapporti Aro Bt e Comune di Andria: indaga la Corte dei Conti

Su alcune zone d’ombra della gestione dei rifiuti nella nostra città la Corte dei Conti vuole vederci chiaro. Dopo l’uscita della città di Andria dall’Aro Bt di qualche giorno fa, è proprio su questo che indaga la magistratura contabile.

Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti è finito il “mistero” dei 7 milioni di euro che il comune di Andria avrebbe dovuto dare all’Aro per i servizi svolti e che sono lievitati negli anni a causa di un disallineamento tra le scritture contabili dell’ente e quelle del’ambito di raccolta ottimale. Motivazione questa che porterà inevitabilemente a un aumento della Tari nei prossimi anni dato che, così come previsto dalla legge, l’intero costo del servizio, determinato con il piano economico finanziario, dev’essere coperto al 100% dai contribuenti che, negli anni, hanno già pagato aumenti non corrispondenti a un altrettanto aumento qualitativo del servizio offerto.

L’altra zona d’ombra su cui la Corte dei Conti intende far chiarezza è quella della gestione della tesoreria che in questi anni sarebbe avvenuta in maniera “privata”, con un conto corrente di tipo privatisco, non sottoposto ad alcun controllo, invece di essere gestita secondo le previsioni di legge che prevodono una gestione pubblica e trasparente.

Un’altra indagine che rende ancora più profondo il buco nei conti dell’ente e che, al netto di eventuali responsabilità che saranno accertate, avrà ricadute economiche pesanti sugli andriesi che pagheranno le conseguenze di scelte politiche poco oculate.