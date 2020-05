Dopo le guerre o le pandemie si fa la conta dei morti fisici, raramente si contano i feriti, mai i morti dentro.

Don Ciccillo fu tra i primi ad uscire fuori dalle mura all’inizio del ‘900. Il centro storico non reggeva all’aumento della popolazione e qualche signorotto pensò bene di andare ad abitare fuori città delineando le nuove vie di collegamento: via Corato, via Trani, via Barletta, via Canosa ecc. Chiaramente una volta spostatisi all’esterno delle mura i signorotti, anche il popolino riempì le parti confinanti. L’assenza di un piano regolatore ha reso l’espansione un po' caotica, ma questa è un’altra storia.

Don Ciccillo apparteneva a una famiglia benestante ma non troppo. Viveva prevalentemente della campagna, che gli aveva consentito di costruirsi una palazzina modesta ma comunque dal sapore signorile. Tuttavia era notorio che egli avesse fatto r scoul fattizz, motivo per il quale il popolino si rivolgeva a lui per un consiglio, un parere o lui interveniva come mediatore in una lite. Le sue parole però erano dettate più dal buon senso che dalle conoscenze acquisite. Egli tuttavia si picchiava di mettere tutto per iscritto come se fosse un professionista. Normalmente i problemi si risolvevano grazie al responso di don Ciccillo (moderno oracolo) perché il popolino aveva paura di andare a finire in mano a giudici e avvocati (gè da tann). Anche don Ciccillo, come il manzoniano Azzeccagarbugli, si accontentava di qualche gallina, un po' di frutta, una torta fatta in casa ecc. Ma quando qualcuno si azzardava ad andare avanti, si rendeva conto che quelle carte, seppur firmate, erano di nessun valore. Tanto che questi personaggi, non era solo don Ciccillo, furono chiamati dallo stesso popolino assucagnostr, cioè persone che asciugavano solo inchiostro (a quei tempi si scriveva con il pennino e il calamaio con carta assorbente al seguito). Quando questi personaggi sono scomparsi il termine è diventato “sucagnostr” per indicare qualcuno che pensa di fare il furbo ma non ci riesce.

Don Ciccillo arrivò al matrimonio tardi, come succede quando si cerca il meglio e si perde il buono. Così poi dovette accontentarsi di una cugina, anche lei vacanduia grann. L’amore? Viene con il tempo. Con affanno tuttavia, data l’età, riuscirono a mettere al mondo due figli, un maschio e una femmina. Ovviamente le attenzioni erano tutte per il maschio, come accadeva a quei tempi, anche perché portava il nome del padre di don Ciccillo e quindi era destinato all’eredità in quanto candidato a continuare la stirpe. E il ragazzo non deluse: crebbe sano, bravo negli studi diventando il desiderio di tutte le amiche della sorella che aveva solo un paio d’anni meno di lui. Ma la sorte non dà tutto gratis. Ed ecco nel 1941 la chiamata alle armi. Il padre attivò i caporioni del Fascio per non farlo partire senza risultato, in compenso ottenne che non andasse al fronte rimanendo a fare il magazziniere a Verona dove rimase fino all’armistizio del 1943. Don Ciccillo era tranquillo anche perché riusciva ad ottenere notizie tramite i suoi amici con le camicie nere. Ma dal giorno dell’armistizio calò il sipario: di suo figlio nessuna notizia. Con la ritirata dei tedeschi nemmeno i federali riuscivano a comunicare, anzi proprio questi scomparvero dalla circolazione. Non avere la certezza di una notizia, buona o brutta che sia, è l’anticamera della follia. Il dolore se fisico alimenta la speranza di guarigione, ma se riguarda l’anima supera la soglia della propria identità: deborda e annienta, eliminando ogni prospettiva di futuro. La chiamano oggi depressione perché ti porta giù senza la forza per risalire da solo.

Don Ciccillo non andava nemmeno più in campagna, ogni giorno andava in giro bussando a chiunque potesse dargli notizie. Ovviamente man mano che passava il tempo fino alla fine della guerra il suo equilibrio mentale andava alla deriva. Aveva scommesso tutto su quel ragazzo bello e prestante e invece si trovava sull’orlo dell’abisso. Caderci dentro è un istante. Man mano ca u crvidd s sciacquoiv più si creava il vuoto attorno a lui. Sopravvisse alla guerra ma del don Ciccillo u sucagnostr non era rimasto nulla. La moglie chiedeva al sacerdote: perché proprio a lui? E il sacerdote si avventurava in un ragionamento che, poveretta, non era alla portata della sua mente. Guai a chiedere a don Ciccillo come stai. Egli, che prima aveva una risposta per tutti, ora piangeva solamente.

Il giornale radio parlava delle retate tedesche e lui immaginava il figlio su un treno della morte; se sentiva di soldati che scappavano verso il sud si metteva sul balcone ad aspettare di vederlo arrivare. Se i conoscenti passando borbottavano qualcosa, egli pensava che potessero avere notizie del figlio e li chiamava sperando che gli dicessero qualcosa. Tanto che un giorno decise di passare il suo tempo seduto su una sedia di paglia sul marciapiede davanti al portone di casa per scrutare tutti i passanti. Solo alla fine della guerra la moglie e la figlia si inventarono che era morto sotto un treno nel tentativo di rientrare e non avendo addosso i documenti per paura di essere preso dai tedeschi era stato sepolto in qualche fossa comune. Speravano che si normalizzasse dandogli la certezza della morte. Ma non fu così perché il risultato fu il silenzio per oltre un mese. Don Ciccillo si chiuse in se stesso con gli occhi sbarrati nel vuoto. Sempre con quella sedia davanti alla porta, tanto che d’estate cominciò a farsi u rtidd intorno a lui per intrattenerlo e farlo parlare. Raramente un portone signorile consentiva un’assemblea popolare spontanea perché il portone rappresentava una chiusura ermetica rispetto al popolino. Ma in questo caso il dolore aveva aperto il cuore al mondo. La semplicità della povera gente trova sempre la cura più facile perché non tiene conto delle distanze sociali. Fino a quando un po’ per canzonarlo e un po' per stimolarlo cominciarono a porgli domande, a chiedere pareri, a presentargli problemi ed egli non si sottrasse, anzi cominciò a riacquistare fiducia in se stesso.

- Don Cicci, la comara ha perso l’amica perché ioiv crtcand assè, (si impicciava dei fatti degli altri)

-meggh assaul ca male accmbagnoit. La paraul ja vind. (la parola è vento)

- Don Cicci, u prevt nan g sté meie ind a la chiess

-ià chiacchierdote, na v soit scenn a cmbssè ad iidd.

- Don Cicci, u patriun d marittm nan l ngozz a paghè

-Chi maneggia festeggia, chi negozia campa, chi fatica crepa.

- Don Cicci, la smmoina passoit chiuvuie asseie, ma l’arv stann giè ammscioit

-l’acqua fort iegn u pzz (riempie il pozzo), l’acqua fine iegn la terra.

E così sentenziava don Ciccillo. Parlava per slogan, per proverbi, ma le sentenze suscitavano l’ilarità dei presenti e lui si sentiva di nuovo importante.

E così u rtidd assolveva ogni sera a diverse funzioni: rinsaldare l’amicizia tra vicini, apprendere la vita giornaliera dei presenti, spettegolare degli assenti, prepararsi ad affrontare serenamente la notte perché la vita tornava ad essere lenta calmando il sistema nervoso. Nel caso nostro c’era un risvolto particolare: riportare al centro della scena Ciccillo, si perché così lo chiamavano ora avendo perso ogni aria di superiorità. Il lutto prolungato fa deragliare anche i sentimenti affettivi: la moglie e la figlia rischiarono anche loro di impazzire. Ora invece potevano tornare a sorridere, lo stesso Ciccillo, stava tornando più umano, più socievole.

Visti i progressi dimostrati da Ciccillo, una sera una comara molto familiare, approfittando della presenza della figlia, lanciò la provocazione: “moue a Ciccill abbsgnoiv nu bell npaut”. Chissà se a uno psicologo o psichiatra sarebbe venuta una idea simile. A quelle donne analfabete venne l’idea di dirottare l’affetto dall’erede perduto verso un erede futuro. La moglie non reagì, Ciccill increspò solo il labbro, la ragazza si guardò intorno scrutando i presenti: “nan si dicenn ca nan tinn u zuit”, riprese la comara. La ragazza fu costretta a questo punto a sbottonarsi: “stè ieun ca vein four four”. “Mbè, u fè trasoie iend”, risposero in coro le donne. La ragazza, che dato il travaglio del padre, si adattava a uscite rocambolesche per incontrare lo spasimante, finalmente si girò verso la mamma e tutto d’un fiato disse: “Mamì?” E finalmente la mamma calò l’asso: “u canosc, ià nu bell uagnaun, soin”. E partì l’applauso che coinvolse anche gli ignari passanti.

La ragazza fu invitata a farlo venire in casa a dè la paraul. L’appuntamento era per la domenica successiva e quella sera nella casa di don Ciccillo si presentarono tutte le donne du rtidd ognuna con un dolce, un regalino ecc. I genitori del ragazzo furono sorpresi per tanta accoglienza al punto che non potettero parlare delle rispettive doti. A questo punto Ciccillo riprese le vesti di don Ciccillo e disse ai familiari del ragazzo: “date quello che potete, al resto pensiamo noi e se vogliono possono venire ad abitare qui considerato che la casa è grande”. E qui scatta un nuovo applauso, ma questa volta non era indirizzato ai futuri sposi ma a Ciccillo che era tornato don Ciccillo. I familiari del ragazzo vollero essere altrettanto generosi: “anche se tocca a noi, se nasce un maschietto non abbiamo nulla in contrario a mettere il nome del fratello della ragazza”. E don Ciccillo tornò a piangere, ma di felicità.

“Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo” (Papa Giovanni XXIII)

“Se potrò impedire a un cuore di spezzarsi non sarò vissuto invano” (Emily Dickinson)