Mercato settimanale, il lungo braccio di ferro tra gestione commissariale e operatori commerciali

Con la (ri)partenza di ieri, così come previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Puglia, sarebbe dovuto ripartire il settore non alimentare dei mercati settimanali.

Così è stato in alcune città, ma non in tutte. Andria è tra quelle in cui è ancora in corso una discussione sulle modalità di riapertura del non alimentare per garantire il rispetto delle misure anticogio previste dalla norma e dall’ordinanza di Emiliano che prevedono, tra l’altro, la ridefinizione dell’area mercatale, corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, perimetrare l'area per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi e altre norme che dovranno essere rispettate dagli operatori per garantire la sicurezza degli stessi e degli avventori.

Nella nostra città è proprio sulla definizione dell’area che è ancora aperta una discussione tra il Commissario straordinario e gli operatori che riporta la mente a circa dieci anni fa quando si proponeva di sdoppiare il mercato e dividerlo tra l’attuale collocazione e largo Appiani. Tra le diverse proposte, infatti, è proprio sullo sdoppiamento del mercato in tre aree, villa comunale, largo Appiani e largo Ceruti che starebbe spingendo la gestione commissariale per permettere di rispettare al meglio le misure anticontagio. Soluzione questa che non piace agli operatori che, invece, hanno proposto di mantenere l’attuale collocazione con la disponibilità a ridurre la metratrura dei propri posteggi per poter garantire le distanze di legge e il rispetto di tutte le norme igieniche, anche con la previsione del contingentamento degli ingressi nell’area.

Per mercoledì le parti in causa dovrebbero incontrarsi per discutere delle proposte di entrambe le parti, anche se sempre nella stessa giornata molti operatori saranno a Bari per una protesta contro la Regione Puglia per chiedere garanzie e omogeneità per tutti sui tempi e sulle modalità, dato che ogni città si sta regolando in base alle proprie necessità e alle proprie esigenze, creando confusione negli stessi operatori.

Insomma, la discussione sul mercato è tutta aperta e si auspica che si trovi presto una soluzione e che questo lungo braccio di ferro non porti a ulteriori danni all’economia più di quanti non ne abbia fatti il Coronavirus stesso.