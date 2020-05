Giochi della Chimica, 6 studenti dell'Itis "Jannuzzi" si piazzano tra i primi 10 a livello regionale

Didattica, anche a distanza, e passione sono un binomio che produce sempre risultati eccellenti: lo sanno bene alunni e docenti dell'Itis "Jannuzzi" di Andria, guidato dal Dirigente Giuseppe Monopoli, che, nonostante le difficoltà incontrate in questi mesi di lockdown, hanno profuso un impegno ancor più intenso per partecipare a una competizione di alto livello.

I “Giochi della chimica“ sono una gara organizzata a livello regionale dal Dipartimento di chimica dell’Università di Bari, alla quale sono invitate tutte le scuole superiori di secondo grado della regione. Sono articolate in tre classi di concorso: Classe A per ragazzi del biennio di tutte le scuole e tutti gli indirizzi; classe B per ragazzi del 4° e 5° anno, e classe C, riservata ai ragazzi del triennio degli istituti di indirizzo chimico . Quest’anno, per difficoltà oggettive, i giochi sono stati organizzati on line e hanno registrato un centinaio di adesioni solo per la classe A.

Anche quest’anno l’ITIS Jannuzzi è riuscito a portare otto studenti alla gara svoltasi il 16 maggio (come da regolamento) e, di questi, sei sono entrati nella rosa dei primi dieci e sono nello specifico: Albo Giorgia e Causarano Gianluca ex aequo al 3° posto con 37/40 risposte corrette; Marrone Nicola e Ventura Massimo ex aequo al 5° posto con un altro ragazzo dell'Istituto tecnico chimico “dell’Erba“ di Bari, Frezza Simone al 6° posto e al 7° Matera Felice, Angarano Marco al 13° posto e al 21° Matera Andrea Felice. Tutti i ragazzi appartengono alle classi 2Ai e 2Bi e hanno partecipato a un progetto PON che si è dovuto interrompere a causa del COVID-19: ciò nonostante hanno continuato a prepararsi, supportati e spronati dai loro docenti.

Nota di merito è l’aver sbaragliato, anche quest’anno, una concorrenza qualificata, e cioè quella degli istituti tecnici con indirizzo chimico, una tradizione che ormai si perpetua da diversi anni.

A docenti e alunni il plauso della redazione.