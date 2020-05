Ma i parchi pubblici sono aperti ad Andria? É quanto si domandano diversi lettori, che hanno segnalato una "incongruenza": risale infatti allo scorso 8 maggio l'ordinanza commissariale n. 146 dell'8 maggio con la quale si disponeva la chiusura di tutti i parchi pubblici, appunto, fino al 18 maggio u.s. Trascorso tale giorno, il primo della cosiddetta fase 2, nessun altro provvedimento è stato adottato dalla gestione commissariale. Non è stata cioè né prorogata ufficialmente la chiusura, né annunciata la riapertura al pubblico.

Eppure in alcuni casi sono stati rimossi i dispositivi che impedivano l'accesso agli spazi verdi: è il caso per esempio del Parco IV novembre, che circonda il Monumento ai Caduti in guerra, dal cui cancello di ingresso, come mostrano le foto, sono spariti i lucchetti e il nastro dalle inferriate. Registriamo anche un'ordinanza dirigenziale che riapre l'area di pre-filtraggio dello stadio comunale e il pagamento della copertura assicurativa per “Responsabilità civile terzi” sulle aree verdi e/o parchi cittadini di proprietà comunale.

Che siano atti propedeutici alla riapertura, quanto prima, delle nostre aree verdi? D'altro canto la villa comunale è già stata presa "d'assalto" nei giorni scorsi, complici le temperature gradevoli, ma diversi cittadini si chiedono, attraverso le pagine del nostro giornale, se ora sia consentito ufficialmente.

Discorso a parte, ma strettamente collegato, meritano le aree gioco destinate ai bambini: chi ne curerà la manutenzione? Saranno ripristinate e soprattutto igienizzate regolarmente per permettere ai bambini, già rimasti chiusi per oltre 2 mesi in casa, di ritornare a poter giocare in serenità? Chi vigilerà sugli ingressi per far sì che si evitino gli assembramenti?