La festa di Maria Ausiliatrice, don Bosco e Domenico Savio ai tempi del Covid-19

Per l’Opera Salesiana di Andria il mese di maggio è il periodo dell’anno in cui tutte le attività ludiche, formative e religiose sono orientate alla festa comunitaria in onore della Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco e il giovane San Domenico Savio.

Anche quest’anno, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia in corso, i Salesiani di Andria propongono una serie di appuntamenti in vista del 24 maggio, giorno dedicato alla madonna che ha inspirato e guidato il cammino di don Bosco.

Dice don Giovanni Monaco direttore e parroco dell’Opera Salesiana: «Quest’anno non vivremo la tradizionale processione per le vie del quartiere e la festa comunitaria nel cortile dell’Oratorio. Rischieremmo di creare assembramenti e di trasformare la festa in un drammatico momento di diffusione del contagio e di dolore. Stiamo già celebrando le Sante Messe con il popolo, ma la parrocchia della “B.V. Immacolata” ha una capienza ridotta a 119 persone. Pertanto le televisioni locali ci daranno un grande aiuto per raggiungere più fedeli possibile trasmettendo le celebrazioni programmate in vista della festa di Maria Ausiliatrice; festa che quest’anno cade nel giorno della Solennità dell’Ascensione del Signore. Il vivo senso di responsabilità ci sprona a vivere questi momenti di gioia con maggiore sobrietà, vista la grave crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo attraversando. Ora più che mai chiediamo l’intercessione di Maria Aiuto dei Cristiani, affidando alle sue cure materne le nostra comunità e in particolare i giovani che vivono nella difficoltà».

Di seguito il programma della festa comunitaria dell’Opera Salesiana a tempi del Covid-19:

Triduo di preparazione il 21, 22, 23 maggio 2020: alle ore 20.15 su Tele Sveva (canale 17): celebrazione della Parola a cura di don Giampaolo Roma SDB, don Mimmo Madonna SDB e suor Giuliana Luongo FMA.

24 maggio 2020, Ascensione del Signore e festa liturgica di Maria Ausiliatrice: alle ore 19.00 solenne Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia “B.V. Immacolata” presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi trasmessa in diretta televisiva su Tele Dehon (canale 18 o 518);

fino alla fine del mese di maggio: “Pensieri di don Bosco” a cura di Bruno Ferreri su Tele Dehon (dal lunedì al sabato alle ore 9.15 e 17.15; la domenica alle ore 9.00 e 17.10).

ogni giorno sulla pagina Facebook “Oratorio Centro Giovanile Salesiano Andria”: “Buonanotte Salesiana” e decina del rosario in diretta dalle famiglie della Parrocchia.

La cittadinanza è inviata ad unirsi nella preghiera e a seguire gli appuntamenti in programma.