La Salute Psicologica è un diritto e come tale deve essere garantita a tutti i cittadini

“Non c’è salute senza salute psicologica” questo è quanto afferma il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi; allo stesso modo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce“la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia o infermità”.





«Tuttavia il Decreto Rilancio - scrive la psicologa Marilena Tota - che stanzia 3,25 miliardi al Servizio Sanitario Nazionale, non prevede alcun tipo di investimento né sugli Psicologi del SSN né sulla psicologia professionale in generale. Non sembrano, dunque, previste assunzioni, stabilizzazioni, interventi sulle convenzioni degli Psicologi nel SSN o in altre pubbliche istituzioni (vi è solo qualche vago riferimento al contesto scolastico).

Le misure previste da questo Decreto si collocano in un quadro di post-emergenza nazionale in cui le problematiche psicologiche avranno una grandissima rilevanza e necessiteranno di risposte significative a diversi livelli (clinico, sociale, educativo e delle organizzazioni). La pandemia ha modificato radicalmente il concetto di benessere psicologico non soltanto per la paura del contagio da Covid-19, ma anche per le restrizioni dovute al lockdown e le preoccupazioni legate al futuro.

L’indagine condotta dall’Istituto Piepoli per il CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi), infatti, “rivela che 8 italiani su 10 ritengono che il ricorso allo psicologo possa aiutare a gestire questa fase e vogliono che il sistema pubblico assicuri assistenza psicologica”; emerge, inoltre, come la quasi totalità degli italiani richiede la presenza di psicologi in diversi contesti: ospedali (90%), strutture per anziani (87%), servizi sociali (84%), in aiuto ai medici di famiglia e nell’assistenza domiciliare (79%), in aiuto agli studenti (73%), nei luoghi di lavoro (72%). Lo stesso Parlamento, nelle scorse settimane, con ordini del giorno di Camera e Senato ha auspicato un “rafforzamento dell’assistenza psicologica”. Alla luce di questi dati è importante che vi sia una risposta adeguata a tali bisogni, perché la mancanza di attenzione in tal senso impatterà negativamente sul nostro Paese, determinando un aggravamento delle problematiche psicologiche con ricadute sulla salute, sulla tenuta sociale e sui costi.

Considerato che i Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 12 Gennaio 2017) indicano che “nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, psicologiche e psicoterapeutiche necessarie ed appropriate”, è fondamentale che vi sia corrispondenza tra quanto previsto nei LEA e i servizi effettivamente erogati sul territorio. La nostra Costituzione prevede, in relazione al tema della salute,competenze legislative dello Stato e delle Regioni. Posto che allo Stato spetta il compito di determinare i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, mentre alle Regioni spetta il compito di programmare e gestire in piena autonomia la sanità nell’ambito territoriale di loro competenza, rivolgiamo un appello al presidente della Regione Puglia, riprendendo alcune delle proposte avanzate dal CNOP e da tutti i presidenti degli ordini territoriali, affinché promuova programmi di prevenzione e modalità agili per l’erogazione di interventi psicologici rivolti alle fasce più fragili mediantel’attivazione di convenzioni e bonus che consentano l’accesso a prestazioni psicologiche e psicoterapiche presso i liberi professionisti ed enti con comprovata esperienza già presenti sul territorio. La Salute Psicologica è un diritto e come tale deve essere garantita a Tutti i cittadini