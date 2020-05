Covid-19 e #Fase2 dell'emergenza, a #Mezzoracon la parola al dott. Matera e alla dott.ssa Abbinante

Covid-19 e #Fase2 dell'emergenza. A #Mezzoracon questa sera ospiti di don Geremia Acri, la dott.ssa Micaela Abbinante (resp. comunicazione Asl Bt) e il dott. Riccardo Matera (direttore del dip. di prevenzione Asl Bt).

Un'occasione utile per fare il punto sui contagi nella Bat, per approfondire le nuove disposizioni in materia di anti contagio e per parlare anche di recupero delle prestazioni sanitarie non ancora erogate.