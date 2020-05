Tempi nuovi e maturi per godere di un successo tanto atteso quanto meritato per il batterista andriese Gianluca Porro che in questi mesi sta raccogliendo i frutti di una semina piuttosto impegnativa: a gennaio ha inciso un EP con Rocco Ventrella, il sassofonista barese noto a New York per i suoi dischi Smooth Jazz. Un progetto discografico in cui collaborano artisti di fama Internazionale: Tom Shuman (il celebre Tastierista degli Spyro Gyra), Roberto Vally al basso Diane Schuur e Pablo Gadda alla Chitarra.

A febbraio un’altra importante collaborazione con YahZarah, Cantante della Black Music nota a New York per le sue produzioni con artisti del calibro di Erykah Badu, Lenny Kravitz e Madonna. Viene inciso un singolo che vede la partecipazione di grandi musicisti quali Giuseppe Bassi al Contrabbasso, Ken Linh Doky al Piano e Rocco Ventrella al Sassofono.

A marzo grazie alla potente visibilità del web arriva un’altrabella sorpresa sempre dalla “Grande mela”: la registrazione di un singolo Pop-Soul conIndia Shawn, celebre cantante californiana nonché corista di Anderson Paak.

Nella produzione altri due artisti andriesi: Andrea Di Barial Basso e Francesca Lorusso al Violino.

Ma la ciliegina sulla torta arriva il 15 maggio scorso con l’uscita del suo “Cereal Milk”: il primo lavoro discografico di Gianluca Porro, prodotto dalla sua etichetta indipendente nel suo Grooving Studio!

Un pezzo dalle sonorità funk che gode della straordinaria collaborazione di Stefano De Donato al basso e Sonny King alla Voce (i due Guru dei Dirotta su Cuba) e Seby Burgio al Piano.

La traccia “Cereal Milk” è già disponibile su tutti gli store digitali, mentre le altre produzioni usciranno nei prossimi giorni sulla pagina Spotify dell’artista andriese. https://open.spotify.com/album/0dm0uorZlPtQRBJkhjFMVL?highlight=spotify:track:6JfFfPDoSiBoY1TNDuoQRa#_=_

«Paradossalmente questo periodo di quarantena non è stato poi così male per me – commenta Gianluca Porro –. Ho avuto la possibilità di concentrarmi sulle produzioni discografiche dal momento che è stato impossibile suonare in giro per locali ed eventi. Accolgo ora favorevolmente la possibilità di riprendere i miei corsi individuali in totale sicurezza. Sarà bello rivedere i miei allievi e tornare “a tempo” sui set della batteria. E che sia buona speranza per tutti, che questo battere del tempo sia vita: ripresa economica, sociale e culturale per tutti coloro che hanno subito una battuta di arresto a causa della pandemia. È tempo nuovo. È tempo che ci si impegni nelle cose che contano: la musica, per me, ad esempio. L’impegno e la dedizione nel fare bene ritornano inaspettatamente e con gli interessi. A tutti auguro un nuovo tempo, un tempo migliore».