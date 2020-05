Dalla parte dei bambini, il Presidio "Quarto di Palo" chiede la riattivazione del servizio a scuola

Sono passati ormai più di 3 settimane dall'inizio della cosiddetta "fase 2": e il 4 maggio scorso ha riaperto le porte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, anche il Presidio di riabilitazione dei Padri Trinitari "Quarto di Palo", un'eccellenza del nostro territorio. Nella stessa data padre Francesco Prontera ha inviato una lettera a tutti i Dirigenti scolastici andriesi in cui operano i terapisti del Presidio per sondare la disponibilità alla riattivazione del servizio riabilitativo extramurale a favore dei bambini con difficoltà varie. Ricordiamo infatti che con nota prot. AOO_005/PROT/02/05/2020/0001036, la Regione Puglia ha disposto, a far data dal 4 maggio 2020, la riattivazione, tra le altre, delle attività ambulatoriali erogate dal Presidio "Quarto di Palo".

In tempi "normali", sicuramente prima dell'emergenza Covid" gli studenti andriesi frequentanti le scuole materne e/o dell'obbligo, con disabilità di diversa natura, potevano usufruire di trattamenti riabilitativi di psicomotricità (PM) e Logoterapia (LT), erogati da un'equipe composta da neurologo, psicologi, assistenti sociali, terapiste della riabilitazione: con la chiusura delle scuole, invece, anche questo importante servizio ha subito uno stop.

Insieme alla missiva, è stato inviato il rigido protocollo di sicurezza anti-contagio che gli operatori avrebbero dovuto seguire negli ambienti scolastici, sia con il personale sia con i piccoli pazienti.

A questa lettera hanno risposto tutti "picche", adducendo ragioni legate alla sicurezza, tranne un dirigente "illuminato": si tratta di Carlo Zingarelli, da due anni direttore dell'8° circolo "Rosmini", che ha prontamente accettato di aprire per qualche ora a settimana gli spazi delle scuole facenti parte del circolo appunto, in modo da riprendere il filo tenue e tanto difficile da mantenere intatto, specie in questi tempi particolari, dell'inclusione.

Il post di una maestra che si complimenta con la direzione ha dato il via a un vero e proprio tam tam virtuale: «La nostra scuola riconosce la preziosa funzione sociale che il Presidio esercita nei confronti dell'utenza scolastica da più anni. In questo periodo storico l'emergenza ha amplificato le necessità delle famiglie e chiamato tutte le istituzioni ad un ulteriore sforzo in termini di impegno, risorse e disponibilità.

Questa situazione di emergenza ha imposto la predisposizione di regole e procedure di comportamento che possano garantire un ambiente oltre che funzionale, sicuro dal punto di vista del contagio.

Offrendo questo servizio, la nostra scuola si colloca in posizione di eccellenza in relazione all'offerta formativa, mostrandosi capace di rispondere efficacemente e con prontezza ai bisogni delle famiglie e dei bambini».

Il plauso dunque va agli operatori di "Quarto di Palo" e alla dirigenza della "Rosmini" per aver fortemente voluto riattivare non solo un servizio, ma un legame stretto con bambini con difficoltà, proprio i bambini che tanto patiscono ancora le restrizioni legate al Coronavirus, con l'auspicio che anche altri Dirigenti (spiragli si sarebbero aperti anche da parte di Lilla Bruno, Dirigente dell'I.C. "Jannuzzi-Mons. Di Donna") si adoperino per riannodare questi legami tra scuola, territorio e riabilitazione.