Sport, raddoppiate le tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive comunali

Con deliberazione n. 60 del Commissario straordinario, assunta con i poteri della giunta, sono state definite le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’utilizzo delle strutture sportive con il raddoppiamento delle stesse.

Un salasso dettato dal ricorso al piano di riequilibrio finanziario e che avrà ricadute inevitabili sul settore sportivo cittadino.

Infatti, chi vorrà fare attività nel Palasport e nei vari polivalenti dovrà pagare 35 euro l’ora. Per il “Degli Ulivi” e il Sant’Angelo dei Ricchi”, invece, sono previsti rispettivamente 80 euro l’ora, che diventano 140 nella fascia notturna, per la prima struttura e 35 euro l’ora per attività nella seconda. Anche per le gare ufficiali sono previsti rincari, ovvero 160 euro, che aumentano sino a 280 per il notturno, per lo stadio comunale e dai 100 ai 200 euro per il “Sant’Angelo dei Ricchi”.

Nonostante lo sport non stia attraversando un momento positivo, date anche le conseguenze del Coronavirus che ha avuto sull'intero settore, nella nostra città, sarà ancora più difficile praticare attività sportiva.