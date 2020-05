Castel del Monte riapre al pubblico

Con la fine del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia si preparano a riaprire al pubblico. L’obiettivo è una ripartenza che consenta ai visitatori di fruire in piena sicurezza dei siti, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte in materia di tutela della salute.

Per poter garantire il completo rispetto della normativa prevista in termini di salute pubblica (opportuna organizzazione di presidi del personale, predisposizione di una segnaletica e di percorsi obbligatori ed, in generale, applicazione di tutte le regole di igiene e distanziamento), la Direzione regionale musei Puglia ha predisposto un programma di riapertura, che concilia l’esigenza del pubblico di riappropriarsi dei propri spazi dopo mesi di lontananza forzata, con la necessità di rendere sicuri i propri luoghi della cultura. A Castel del Monte toccherà il 1 luglio.

Per quanto riguarda le modalità di visita, le disposizioni che verranno adottate presso i luoghi della cultura saranno in sintesi le seguenti:

ove possibile, utilizzo della modalità di prenotazione e pagamento on line;

ingressi contingentati nella quantità e nella frequenza, ivi compresa la possibilità di effettuare ingressi su prenotazione, per tutti i luoghi della cultura (si consiglia di contattare il sito di interesse prima della visita per valutare l’eventuale necessità di una prenotazione);

obbligo da parte dei visitatori di indossare la mascherina e i guanti fino al termine della visita;

in alternativa ai guanti, lavarsi le mani presso i dispenser dedicati;

rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro fra un visitatore e l’altro;

utilizzo degli ascensori una persona per volta con l’obbligo di indossare sempre mascherina e guanti;

presenza contingentata negli ambienti comuni (bagni, aree ristoro, ecc.), sempre rigorosamente indossando mascherina e guanti;

esodi scaglionati in fasce orarie per evitare la sovrapposizione con i flussi in entrata e in uscita;

gettare mascherina e guanti nei contenitori posti all'uscita.

Le disposizioni suindicate vengono adottate in conformità alle normative vigenti ed allo scopo di garantire una ripartenza dei siti in completa sicurezza.

Per ulteriori informazioni e contatti, invitiamo tutti i visitatori a consultare il sito della Direzione regionale Musei Puglia (https://musei.puglia.beniculturali.it/) ovvero le pagine social dei luoghi della cultura afferenti.

Facendo appello alla disponibilità e responsabilità di tutti i visitatori, la Direzione regionale Musei Puglia riaprirà gradualmente i propri siti della cultura per poter offrire ai suoi visitatori nuove e consuete esperienze.