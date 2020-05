Dehors, pubblicata l'istanza per l'occupazione di suolo pubblico in deroga ai limiti previsti

Così come annunciato qualche giorno fa, il Commissario straordinario ha adottato la delibera n.61 con la quale sono stati disposti gli indirizzi per le nuove concessioni di spazi amovibili tipo “dehors”. Dall’allegato all’atto, per ciò che riguarda il centro storico piazza Catuma e piazza Duomo sono stati individuati come spazi esclusi dall’occupazione.

Inoltre, è stata pubblicata l’istanza da presentare agli uffici competenti per la richiesta che dovrà essere presentata con la copia del richiedente, elaborato grafico redatto da tecnico abilitato, diritti di segreteria, planimetria con layout di arredo con indicazioni delle aree e dei percorsi del personale a servizio e delle misure di sicurezza previste e registrazione della notifica sanitaria di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n.852/2004.

Ricordiamo che la delibera concede l'utilizzo di tutte le aree pubbliche disponibili in corrispondenza/prossimità dei “pubblici esercizi di somministrazione”, comprese le aree di interesse culturale o paesaggistico, eventuali tratti di strada pubblica adibita a parcheggio, spazi pubblici posti oltre la strada nel centro storico, per destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie, pedane e ombrelloni, ove ne sia stata verificata la fattibilità tecnica in relazione alla viabilità e al decoro. Per effetto di questa concessione di aree pubbliche, viene poi consentito ai pubblici esercizi di somministrazione, che presentino istanza di occupazione con tavolini, sedie, pedane e ombrelloni, di utilizzare maggiore superficie di spazio pubblico nella misura massima del 100% di quella precedentemente autorizzata o già concessa, e, nei casi di esercizi che non risultino titolari di precedenti autorizzazioni di spazi all’aperto, fino al 200% dello spazio interno al locale adibito a somministrazione, e comunque fino ad un massimo di 80 mq. di spazio pubblico esterno, in forma gratuita, prevedendo l’esonero dal pagamento TOSAP a partire dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020.

Di seguito il link:istanza.