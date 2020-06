Un 2 giugno davvero simbolico: buon compleanno, Italia, e che sia di rinascita!

Arriva anche quest'anno la Festa della Repubblica Italiana, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana in concomitanza con la data del referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani e quest'anno assume un valore simbolico ancora più forte del solito.

Niente parate con migliaia di persone affollate lungo le ali dei Fori Imperiali a Roma per assistere alla sfilata delle Forze Armate, niente assembramenti nel Parco IV novembre ad Andria, ma in compenso un forte sentimento nazionale ovunque, che in questi mesi è servito anche a tenere uniti col cuore e distanti fisicamente gli andriesi.

In un momento storico in cui siamo stati chiamati e siamo ancora chiamati a essere uniti e superare le divisioni interne, possiamo riscoprire i valori fondanti della nostra Repubblica: la libertà, conquistata con il sangue e il sacrificio di tanti, l'uguaglianza e l'equità sociale, che dobbiamo preservare o sforzarci di raggiungere in una fase vengono messe in pericolo dalle conseguenze economiche dell'epidemia.



Che sia dunque un compleanno speciale per l'Italia, un compleanno di consapevolezza per superare la paura di mesi bui. Un compleanno particolare anche per la nostra Andria, colpita dalla scure del pre-dissesto e dai danni derivati dal lockdown forzato, ma che ha tanta forza e voglia di rimettersi in piedi e di far ripartire l'economia e la vita!