Fase 2, riaprono le case di commiato

«Le imprese funebri della città di Andria, dopo una attenta riflessione e per andare incontro alle esigenze delle famiglie dei defunti, considerato il processo di graduale riapertura di tutte le attività produttive, comunicano alla cittadinanza la decisione di riaprire le proprie strutture di commiato.

Per salvaguardare la salute di tutti - è specificato nella nota - tale apertura potrà essere presa in considerazione solo per coloro che muoiono all'interno di strutture Sanitarie (Ospedali, RSA, Case di Cura) in cui ci sia stata l'osservazione costante e continua del personale medico. Resta inteso che all'interno delle case di commiato saranno adottate misure per contenere il rischio di contagio, pertanto l'accesso sarà consentito a un numero limitato di visitatori i quali dovranno munirsi di mascherina e dovranno rispettare le regole di distanziamento interpersonale.

L'apertura delle case di commiato, sempre ai fini del contenimento del contagio, non è estesa a coloro che muoiono all'interno di abitazione privata che dovranno, obbligatoriamente, restare in abitazione sino al trasferimento in chiesa per il rito funebre.

Restano molto restrittive le norme comportamentali e di gestione dei decessi causa COVID-19».