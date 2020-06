Dehors, soddisfatti Confesercenti e il comitato "Impresa Centro Storico"

Confesercenti Andria ed il Comitato Impresa Centro Storico si ritengono soddisfatti dell’incontro con il dott. G. Tufariello e l’arch. P.A. Casieri per la disponibilità mostrata e l'impegno profuso durante la riunione per le risposte e le risoluzioni condivise sulle problematiche espresse dai tecnici che stanno concretamente confrontandosi con il SUAP per il rilascio delle autorizzazioni delle occupazioni di suolo pubblico e dei cosiddetti Dehors.

Durante l'incontro, prontamente convocato il 29.05.2020 a seguito della richiesta avanzata da Confesercenti ed allargata, secondo quanto previsto dalla normativa regionale di settore, alla locale Confcommercio, in un clima sereno e collaborativo tra i presenti, si è puntualmente trattato e sviscerato ogni problema operativo, concertando tempi e procedure per accelerare il rilascio delle autorizzazioni in osservanza alla Deliberazione Commissariale n.61 del 21/05/2020. Il Commissario Tufariello ha assicurato che le autorizzazioni per l'installazione di Dehors saranno rilasciate entro e non oltre la settimana in modo da consentire la ripresa dell’a6vità economica in vista della stagione estiva.

Importante sarà anche il lavoro di recupero della tassazione sinora evasa per la quale il Commissario ha chiesto, ed ottuenuto, il supporto delle Associazioni presenti al Tavolo.

Si è anche avuto modo di affrontare il problema legato alle occupazioni di suolo pubblico dei dehors chiusi di via Cavour, in pendenza di ricorso al TAR, al fine di trovare soluzioni amministrative utili ad evitare ulteriori conflitti e contraddittori in attesa della sentenza nel merito del prossimo Novembre; a tal proposito il Commissario Tufariello, unitamente all’architettoo Casieri, hanno rassicurato i presenti che si sta lavorando lacremente con la Sovrintendenza per portare alla attenzione delle Associazioni di categoria un rinnovato Regolamento che dia risposte positive alla problematica che ha innescato il ricorso alla giustizia amministrativa finalizzato a dare regole certe e quanto piu condivise possibili in uno spirito rinnovato di collaborazione con gli eserecenti.

Sull'importanza "vitale" legata al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione di dehors si è già detto e scritto tanto per cui si ringrazia anche quella parte del mondo della politica che ha ascoltato e si è interessata alle problematiche degli esercenti pubblici, facendo proprie le proposte avanzate dalle nostre Associazioni, aiutandoci serenamente, senza alimentare polemiche inutili per la categoria.