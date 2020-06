Il coraggio di avere paura. Gli alunni della Vaccina incontrano lo scrittore Andrea Valente

La classe 2B della scuola media P. N. Vaccina, assieme alla prof.ssa De Nicolo, nell’ambito dell’iniziativa “Biblioteca in rete” ha incontrato ieri mattina, in video conferenza, Andrea Valente, scrittore e illustratore di libri per ragazzi, autore di numerosi libri di successo e del famoso personaggio “La pecora nera”.

Con Valente i ragazzi si sono confrontati dopo aver letto il libro "Piccola mappa delle paure". Un insieme di racconti il cui tema centrale è la paura ma soprattutto il coraggio di avere paura, di conoscerla, superarla e comprenderla.

«Una volta c’era un tipo che di notte aveva paura del buio e di giorno paura della luce del sole; aveva paura della folla e paura della solitudine; aveva paura di amare e paura di odiare; paura del vuoto e paura degli spazi chiusi; paura dell’acqua e paura del sangue... talmente di tutto aveva paura, che evitando ogni cosa, alla fine non gli restò più niente di cui aver paura e provò per un attimo il brivido di non aver paura di nulla». 21 protagonisti, ragazzi e ragazze, 21 racconti, 20 paure più il coraggio di avere paura nel libro di successo dell’autore che si è sottoposto ad una valanga di domande e curiosità da parte di alunni e alunne entusiasti.

«Chi scrive le storie fa metà del suo lavoro, l’altra metà la fa chi le legge»: così Andrea Valente risponde alla curiosità di coloro che chiedevano spiegazioni per meglio interpretare alcuni dei racconti racchiusi nel suo lavoro editoriale. Una gran bella risposta che ci porta a riflettere sull’importanza che riveste la lettura e la sua grandissima capacità di farci allargare gli orizzonti, far viaggiare la nostra mente e sperimentare oltre che interpretare un pensiero, un concetto, una storia.

All’indomani del lockdown e con la pandemia ancora in atto, cambiano le paure: c’è la preoccupazione per il futuro. Pre-occupazione: giochi di parole a supporto di una interpretazione. «Serve coraggio per affrontare le proprie paure – commenta Valente -. Serve il coraggio di avere paura; il coraggio è utile solo se hai paura e arriva ogni qualvolta che noi osiamo. Tante le paure come anche quella di non essere accettati, ben affrontata nel racconto del ragazzo che finisce sempre in panchina. Emozioni, sensazioni e sentimenti che bisogna anche imparare a riconoscere. Tre i modi per gestire le paure: affrontarle oppure lasciarle lì dove sono: se c’è una montagna da scalare puoi decidere di fare il giro (aggirare l’ostacolo); un altro modo per gestirle potrebbe essere quello di far vincere la paura: bisogna anche saper "perdere"».



Paura del buio, del vuoto, del terremoto sono le più comuni tra i ragazzi. A far loro da contrappeso il coraggio, l’audacia, la serenità, tutti sentimenti che auguriamo ai nostri ragazzi specie in questo momento particolarmente sospeso che ci impone distanziamento sociale e che vede le nostre emozioni amplificate all’ennesima potenza.