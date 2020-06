Buoni pasto non utilizzati per la mensa scolastica, è lecita la conversione in buoni spesa?

Una annosa questione che riguarda numerosi genitori andriesi: parliamo del rimborso o conversione in buoni spesa dei buoni pasto acquistati per il servizio di mensa scolastica nelle scuole andriesi - che, ricordiamo, si sono organizzate con catering privati in attesa che arrivi a compimento la gara partita ad agosto scorso - e delle lamentele in proposito.

«A seguito dell’interruzione delle attività scolastiche - ci scrive un genitore -, dovute al COVID-19, ed alla conseguente interruzione del servizio mensa, vista la mancata ripresa delle stesse, i genitori dei bambini interessati si chiedevano come poter recuperare le somme investite nei buoni pasto presso la Ditta che svolgeva il servizio.

Accertata la non ripresa delle attività, la ditta in questione comunicava attraverso i rappresentanti dei genitori, che non era disponibile al rimborso dei buoni pasto se inferiori o pari a cinque, ma alla conversione degli stessi in buoni spesa da spendere presso il loro punto vendita. Solo i buoni eccedenti i cinque sarebbero stati rimborsati.

Alcuni genitori, non disponibili alla conversione ma bensì propensi, a ragion veduta, alla restituzione delle somme vista la mancata erogazione del servizio, hanno ricevuto la proposta di attendere “l’eventuale” ripresa del servizio mensa per poter “eventualmente” rinegoziare la problematica.

La mancata restituzione delle somme sarebbe motivata dagli investimenti fatti per erogare il servizio, ma rimane questo un aspetto puramente imprenditoriale che poco interessa le famiglie, soprattutto quelle interessate dalla fine del ciclo scolastico dell’infanzia dei propri figli. Gli altri, laddove riprendesse il servizio mensa con la stessa ditta incaricata, potrebbero continuare a fruire dei buoni pasto già acquistati.

Almeno le poche famiglie, a fine ciclo scolastico, visto il periodo di ristrettezza economica, dovrebbero poter scegliere come meglio disporre di queste somme di denaro destinate comunque ai loro figli.

Il buon senso, in questi casi, dev’essere di tutti. Certo è che il genitore non ha scelta, l’imprenditore sicuramente ne ha, a fronte di un guadagno che comporta inevitabilmente dei rischi».

La lamentela non riguarda solo la scuola dell'infanzia: anche il nido comunale e le scuole elementari "patiscono" la stessa situazione, con genitori che hanno anche 15, 20 buoni pasto da parte e ditte che hanno dichiarato la mancata disponibilità a rimborsarne anche uno solo. La fattispecie riguarda, come ha chiarito il Codacons, anche le rette per gli asili privati e comunali e quelle per il servizio di refezione scolastica, appunto, che dovrebbero essere rimborsate alle famiglie proporzionalmente al periodo di chiusura delle strutture.

Il caso non è di facile risoluzione, ma bisognerebbe trovare una mediazione tra le posizioni delle famiglie, in molti casi stremate dalla crisi economiche, e aziende che hanno corso il cosiddetto "rischio d'impresa".