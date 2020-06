In questi giorni che ci avvicinano sempre più alla stagione estiva, con i primi caldi abbiamo notato la presenza curiosa di un grandissimo numero di coccinelle sulle nostre piante, anche ad Andria. È il fenomeno curioso della sciamatura delle coccinelle. Probabilmente è il cambiamento climatico alla base della strana presenza di questi insetti che tendono ad uscire allo scoperto.

La tradizione popolare vuole che le coccinelle siano portatrici di fortuna e di questi tempi tutti noi ne abbiamo un gran bisogno.

Non è un male vederle depositarsi sulle nostre piante in quanto è risaputo che si cibano di parassiti, afidi e cocciniglie. Attenzione però a non tenersele sui vestiti in quanto possono rilasciare una sostanza giallastra che macchia.

Gli esperti solitamente consigliano di non utilizzare gli insetticidi, special modo in casa, poiché le carcasse delle coccinelle attirano scarafaggi e altri insetti non proprio gradevoli.

Buona fortuna a tutti e che sia davvero l'inizio di una nuova stagione