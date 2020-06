"(R)estate insieme" per affrontare la difficoltà educativa e la fragilità dei più piccoli

“L’emergenza COVID-19 ha portato con sé una nuova minaccia che è quella di aumentare il livello di esclusione sociale di bambini/e e ragazzi/e che, privati dalla possibilità di andare a scuola e di svolgere attività sportive e formative, non hanno accesso alle più semplici opportunità di inclusione sociale”.

Save the Children nel suo manifesto “Riscriviamo il futuro” evidenzia i dati dei rischi educativi per la Provincia Barletta – Andria – Trani: combinando insieme i dati della dispersione implicita, dei maggiorenni che non studiano e non lavorano, degli studenti svantaggiati fanno della nostra provincia tra quelle ad alto rischio e segnano un impoverimento superiore alla media nazionale (9,8%) con un range tra il 10,8% e il 13,7%.

La difficoltà educativa e le fragilità che spesso accompagnano la condizione di povertà renderanno per molti nuclei estremamente complesso gestire i minori durante il periodo estivo con l’incertezza che accompagna la ripresa di tutte le attività educative e ricreative messe in atto da cooperative, associazioni, parrocchie proprio a favore dei bambini e ragazzi più svantaggiati.

Il desiderio di non lasciarli soli, di sostenerli nelle loro incertezze e paure, di essere il riferimento quotidiano di cui necessitano, ha spinto la Caritas diocesana di Andria ad attuare il progetto "(R)ESTATE INSIEME".

Con questo progetto ci si prefigge di perseguire gli Obiettivi dell’Agenda 2030: sconfiggere la povertà – sconfiggere la fame – salute e benessere – istruzione di qualità – ridurre le disuguaglianze – rafforzare il partenariato.

I beneficiari della proposta sono minori che vivono in situazioni di disagio socio-economico e familiare. Sono minori che, in questo anno, hanno vissuto o vivranno il passaggio ad un nuovo grado di istruzione (iscritti in questo anno scolastico dalla 5 elementare alla terza media) e già presentavano lacune nelle tre aree di apprendimento: leggere, scrivere e far di conto. La proposta intende:

garantire un intervento formativo (scolastico e pedagogico);

proporre attività laboratoriali e ludiche per costruire momenti di svago da contesti familiari difficili e insostenibili;

offrire un luogo sicuro dove sperimentare il piacere dello stare insieme;

condividere il momento del pranzo come spazio di una sana alimentazione, di socializzazione e condivisione dell’esperienza, tutto nel rispetto delle norme del DPCM.

Il progetto coprirà il periodo che va dal 15 giugno al 28 agosto. Ogni turno è di 2 settimane, dal lunedì al venerdì. Ogni turno sarà di 16 ragazzi suddivisi in 4 gruppi, ciascuno seguito da un formatore. Le attività si svolgeranno presso La Guardiola – C.da Santa Barbara.

Alle famiglie sarà chiesto un contributo per l’assicurazione e, in caso di utilizzo del mezzo di trasporto, una quota forfettaria. Ci si potrà iscrivere dietro segnalazione della parrocchia di appartenenza o dei Servizi Sociali del comune di Andria (posti disponibili fino ad esaurimento).

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Diocesi di Andria – Caritas diocesana Via E. De Nicola, 15 – Andria; 0883.884824; andriacaritas@libero.it; lunedì – venerdì ore 9.30 – 12.00 e 17.00 – 19.00