Fase 3, Regione Puglia posticipa ad agosto l'inizio dei saldi

In collaborazione con Dottorgadget.it I regali per onomastico, una tradizione da riscoprire?

Voi sapete quand'è il vostro onomastico? Non tutti sanno la data in cui cade questa ricorrenza e magari non se ne sono mai nemmeno preoccupati. Questo perché gli onomastici con il tempo hanno perso importanza. Intendiamoci, non sono mai stati dei giorni di festa come i compleanni