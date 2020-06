Trasporto pubblico: che fine ha fatto il rimborso previsto dal "Decreto Rilancio"?

Tra le tante misure previste dal “Decreto Rilancio” è previsto il diritto al rimborso per i pendolari del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, in caso di mancato utilizzo del titolo di viaggio, compreso l’abbonamento, a seguito delle misure di contenimento per l’emergenza Coronavirus.

La norma prevede che per chiedere il rimborso l’utente debba presentare la documentazione attestante il possesso dell’abbonamento e una dichiarazione sostitutiva che attesti il mancato utilizzo dello stesso.

Di contro, l’azienda può erogare o un voucher da utilizzare per altri abbonamenti o il rimborso della parte di abbonamento non utilizzata.

A oggi, nonostante ciò, visitando i siti delle aziende che gestiscono il trasporto maggiormente utilizzato dai pendolari non hanno dedicato alcune sezione per il rimborso previsto. Mentre sul sito della Stp Spa c'è un avviso datato 11 marzo in cui si chiede di attendere i provvedimenti del Governo (poi arrivati), su quello della Ferrotramviaria non v'è alcunché.

Pertanto, è lecito chiedersi: come e quando le aziende daranno comunicazione agli utenti per la procedura da seguire per il riconoscimento di un proprio diritto? Intendono perseguire la via del voucher o quella del rimborso?

Domande che molti pendolari si stanno ponendo e a cui qualcuno dovrebbe dare una risposta.