Graziella era una ragazza intelligente e alquanto vivace. Aveva superato brillantemente la scuola dell’obbligo e fu avviata alla scuola superiore secondo le indicazioni definite dalla equipe socio-psico-pedagogica. Abituata in casa a rispondere con decisione dicendo sempre con chiarezza il suo pensiero, incrociò nel nuovo percorso di studi un’insegnante di lettere, che da tempo aveva lasciato per strada la giovinezza, alla quale non piaceva essere contraddetta. Bisbetica indomata. Relegata all’ultimo banco diventò ricettacolo di tutti i rimproveri senza la possibilità di rivolgersi al preside che in quella scuola era latitante. Alla fine si trovò con una bella bocciatura.

La ragazza era al bivio tra lasciare definitivamente gli studi o cambiare scuola. Nel pieno della crisi ebbe un felice incontro. Essendosi recata a messa una domenica ebbe modo di raccontare la sua avventura a una suora che l’aveva seguita al catechismo e quindi la conosceva abbastanza bene. La suora immediatamente le suggerì di provare con l’Istituto magistrale: “lì stanno le suore e vedrai che si prenderanno cura di te”. Alla obiezione di Graziella che preferiva gli studi scientifici a quelli umanistici la suora rispose che per quello che le era accaduto l’importante era conseguire il diploma, poi all’università si sarebbe orientata secondo le sue inclinazioni. La ragazza ne parlò in famiglia e la mamma si convinse subito e decisero di andare a parlare con la superiora delle Betlemite. Qui li accolse una suora che sembrava avere il sorriso stampato sul viso. Materna, come lo sanno essere le suore che credono nella loro vocazione, si fece raccontare tutta la vicenda lasciando parlare la ragazza a suo piacimento, avendo capito che aveva bisogno di sfogarsi. Alla fine la superiora volle che visitasse l’istituto ancora allocato nella villa che fu dei Porro, una ricca famiglia agraria presente in Andria da un paio di secoli. E qui Graziella cominciò a mostrare tutte le sue curiosità sottoponendo la superiora a una specie di interrogatorio, nonostante la mamma cercasse di riportarla al silenzio per non disturbare più di tanto la suora. Ma questa invece era incuriosita dalla vivacità della ragazza e disse che era a sua completa disposizione per tutto il tempo che le servisse.

Erano ancora nell’area d’ingresso sul versante di pendio san Lorenzo, che all’epoca della costruzione della villa era la parte secondaria, quella che oggi chiameremmo di servizio, essendo l’ingresso principale collocato all’interno del centro storico: infatti quell’area era destinata ad accogliere le carrozze e se ci sono le carrozze ci sono anche gli animali e quindi gli ambienti a sinistra dell’ingresso erano destinati al ricovero degli animali e deposito di derrate alimentari. A questo punto la ragazza si fermò al centro ad ammirare lo scalone d’onore, meraviglioso nella sua maestosità, ricco di statue secondo lo stile dell’inizio del Novecento, scomparse in parte nelle diverse ristrutturazioni. Salita in cima alla scala entra nel giardino pensile e la ragazza, incuriosita, si avventurò nei diversi vialetti ammirando i fiori e inseguendo anche qualche farfalla. Fu qui che Graziella fece un incontro particolare. Cecilia era una ragazzina orfana e con qualche problema psicofisico. Essendo sola, le suore l’avevano raccolta e curata e ora era diventata la mascotte dell’Istituto, l’unica veramente libera di girare dappertutto. E la suora spiegò che l’Istituto non era soltanto scuola ma anche orfanotrofio dando ricovero a ragazze problematiche e povere. “La statua del Sacro Cuore, disse la suora, sta lì a ricordare che il primo comandamento a cui siamo tenuti è la carità”.

A questo punto Graziella disse sottovoce alla mamma: “sarebbe stato bello avere noi una villa come questa”. La mamma si limitò a un sospiro, ma la suora, che aveva sentito tutto, rispose: “avresti una vita infelice: dovresti avere una enorme servitù come l’avevano i Porro. E poi anche la vita dei ricchi non è facile”. “Chi sono questi Porro?”, chiese la ragazzina curiosa.

Le grandi famiglie di agrari andriesi non sono di origine locale. O erano dei personaggi che assunti come massari poi pian piano sostituivano i padroni (in qualità di massari i Porro erano ad Andria fin dal ‘700), oppure erano nobili, specie napoletani, che all’epoca della rivoluzione francese e quindi dell’assedio di Andria ad opera anche del Carafa, approfittarono degli espropri fatti da Napoleone delle proprietà della Chiesa, che allora era ricca grazie ai lasciti che tanta gente faceva in suo favore, il che consentiva la molteplicità di iniziative di carità di cui Andria era famosa. Infatti quei terreni, che erano migliaia di ettari, furono venduti a questi signorotti a prezzo di favore se non concessi gratuitamente. Nel 1830 proprio Nicola Porro e suo cugino acquistarono 654 versure che erano appartenute ai frati Francescani e domenicani, e siccome la proprietà li faceva diventare eleggibili, già nel 1938 uno della famiglia diventò sindaco di Andria. E fu proprio il sindaco Riccardo Porro a consegnare alla città il busto argenteo di san Riccardo con la statua della Madonna dei Miracoli e del ss. Salvatore, quelle che furono rubate il 6 dicembre del 1983. In tal modo i Porro erano diventati importanti e tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 costruirono questa bellissima villa.

Graziella, cattivella quanto invidiosa, disse: “e poi per salvarsi l’anima la regalarono alle suore”. “E no, replicò la suora, il nostro Istituto l’ha comprata con enormi sacrifici”. E raccontò di come subito dopo la guerra a Mons. Antonio del Giudice venne l’idea, condivisa dal vescovo mons. Di Donna, di creare un istituto per consentire la frequenza scolastica alle ragazze povere che allora erano inibite dall’inserimento scolastico. Appreso questo desiderio il sen. Jannuzzi mise subito a disposizione la sua villa in via Corato (la cosiddetta Cappella) che accolse le prime 45 ragazze che si iscrissero alla scuola. Poi lo stesso Jannuzzi, saputo che i Porro avevano intenzione di lasciare Andria, trattò, con la sua autorevolezza, l’acquisto a favore dell’Istituto Betlemite che pagò a rate la somma di 25 milioni di lire all’epoca, quando la lira aveva il suo valore. La scuola ebbe successo soprattutto per il metodo educativo fatto di grande familiarità ma anche di disciplina, e nel 1955 potette inaugurare le prime sezioni di scuola materna (oggi scuola dell’infanzia) allocate nell’ala destra dei cancelli di pendio san Lorenzo. Tra i primi iscritti troviamo anche il primo figlio di Pasquale Massaro, fonte preziosa delle notizie che arricchiscono questo racconto.

A questo punto la suora disse: “prima di finire questa chiacchierata dobbiamo visitare il prezioso teatrino che negli anni del dopoguerra è stato punto di ritrovo della cultura cattolica andriese e la cappella che da sempre partecipa alla educazione delle nostre ragazze”. Ancora impertinente Graziella chiese se fosse obbligatoria la messa tutti i giorni. La suora sorrise: “l’incontro con il Signore non è mai obbligatorio. Lui si è messo lì (disse indicando il tabernacolo) e aspetta. Quando noi abbiamo bisogno di Lui sappiamo dove trovarlo”.

Graziella cominciò a frequentare l’Istituto e notò la differenza con la scuola statale. La classe era un corpo solo, le insegnanti erano amiche, le suore erano madri sempre a disposizione: vigili ma premurose, curando l’educazione integrale delle ragazze. Lei si trovò bene, superò con agilità gli anni delle superiori, lasciò definitivamente le discipline scientifiche, preferì fare l’insegnante nelle scuole elementari e oggi, che intanto ha fatto carriera, spesso ricorda la sua esperienza come esempio di scuola moderna. Lo scarto è diventato prezioso.

Il vostro narratore ebbe l’onore di essere il primo maschietto a penetrare la ragnatela tutta femminile del’istituto: una supplenza di 4 mesi per l’insegnamento di filosofia che gli è servita per un buon rodaggio per la sua carriera professionale. Fin dal primo giorno egli era abituato a raccontare la filosofia più che a insegnarla, per renderla più comprensibile a tutti. Egli aveva inoltre l’abitudine di tenere la porta aperta anche perché eventuali uscite di emergenza non dovevano creare disturbo alla lezione: chi aveva bisogno usciva senza chiedere permesso, purché non ne abusasse e una alla volta. Un giorno una ragazza esce e trova la preside (suor Paola) seduta dietro la porta. La suora non si muove, la ragazza fa finta di niente ma al ritorno si avvicina al docente e lo avverte della inusuale presenza. L’insegnante continua a raccontare la filosofia. Quando concluse la lezione per la fine dell’ora Suor Paola entrò in classe complimentandosi con il docente per il modo chiaro di porgere concetti difficili e con le alunne per l’attenzione con la quale seguivano la lezione. Al che egli si schernì dicendo che avevo imparato dal suo professore di Filosofia nel seminario di Molfetta: quel Cosmo Francesco Ruppi, che poi divenne vescovo di Lecce. I docenti lasciano sempre il segno negli alunni.

Adesso la Scuola magistrale ha dovuto chiudere i battenti per le difficoltà che caratterizzano oggi la scuola privata. Le istituzioni educative cattoliche sono nate per affiancare le famiglie nella educazione oltre che nella istruzione dei figli, aiutandoli a stabilire corrette relazioni con gli altri e a definire i propri sogni. Chi lotta contro la scuola paritaria è vittima di un laicismo oscurantista. Andria e i comuni vicini hanno perso un centro educativo di grande importanza che ha formato generazioni di donne inserite efficacemente nella vita sociale.