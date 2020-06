L’arte è concepita per destare emozioni potenti e complesse. Quadri e sculture non si esprimono attraverso parole, “parlano” invece attraverso le parole che noi prestiamo loro. Al tempo stesso, aiuta a porre l’accento, a fare sintesi tra le emozioni che suscita e il loro significato connesso alle regole del tempo in cui l’opera stessa viene creata. Ed è in seguito al periodo appena trascorso, legato al virus che ancora ci preoccupa, che artisti di tutto il mondo hanno pensato di attivare diverse iniziative.

Quella più nota è senza dubbio il murales “Game Changer” di Banksy che ritrae come nuova eroina l’infermiera, mestiere a cui tutti ci siamo aggrappati nella speranza di essere salvati. Con lo stesso spirito, gli architetti di Shiski Concept Space di Trani, spazio di condivisione legato al design e all’artigianato pugliese, sabato 6 giugno hanno donato una luminaria simbolo all’Ospedale Bonomo di Andria. La lampada donata è una versione speciale della linea PUGL|EASY (Apulian people Lamp) che “santifica” i mestieri tradizionali pugliesi, ideata dall’Arch. Angelo Ricchiuto e realizzata da Shiski Concept Space. È stata creata ad hoc una nuova luminaria “Nurse” (infermiera) che con il suo cuore grande inciso nell’icona ricorderà a tutti d’ora in poi l’importanza di questa figura per la nostra salute e il nostro benessere.

La luminaria è decorata con le lampadine bianche e blu a ricordo delle corsie dell’ospedale Bonomo che in questa pandemia hanno patito più di tutti, nella provincia BAT, lo svilupparsi del virus. Il direttore dei presidi medici di Andria e Canosa, il dott. Stefano Porziotta, e il personale sanitario presente hanno accolto con entusiasmo e un gran sorriso (trapelato dalle mascherine) la donazione ripromettendo di esporre la luminaria ponendola all’attenzione dei fruitori del nosocomio.