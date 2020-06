​Da oggi il ritiro dei referti del laboratorio analisi dell'Asl Bat è on line

Da oggi il ritiro dei referti del laboratorio analisi è on line: con un codice di autenticazione e una password rilasciata al momento della prestazione è possibile scaricare il referto on line senza più recarsi nuovamente presso il proprio laboratorio analisi.

Attraverso il link https://refertionlinebat.it/home pubblicato sul Portale della Asl Bt nella sezione Servizi On Line in pochi passaggi è possibile ottenere il referto dei propri esami di laboratorio: i risultati restano on line consultabili e scaricabili per 45 giorni. Gli stessi referti inoltre sono visibili anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico e dunque possono essere resi disponibili per la consultazione al proprio medico di base o ad uno specialista. I cittadini in possesso di credenziali SPID o di carta di identità con codice CIE possono attivare e consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure è possibile attivarlo (ma non consultarlo) attraverso il proprio medico di famiglia o in farmacia.

«Abbiamo fortemente voluto attivare questo importante servizio proprio in questo momento perché è importante frequentare i nostri servizi solo in caso di necessità – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – in questo modo stando comodamente a casa è possibile scaricare i risultati dei propri esami, senza dover necessariamente ritornare presso il laboratorio».

«Il servizio è attivo ovunque nella Asl Bt – precisa Luigi Ceci, Direttore del Dipartimento di Patologia clinica – e dunque presso i laboratori analisi di Andria, Barletta, Trani, Bisceglie e Canosa e presso i punti prelievo territoriali di Barletta (via Nanula), Minervino, Spinazzola, San Ferdinando, Margherita e Trinitapoli. Il servizio è molto semplice e alla portata di tutti: al momento del prelievo viene rilasciato un codice strettamente personale attraverso il quale andando on line è possibile scaricare i risultati».

Questo servizio on line si aggiunge a quelli già attivi nella Asl Bt: attraverso il Portale della Salute è possibile prenotare prestazioni, disdire appuntamenti già prenotati, effettuare il pagamento del ticket e accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Per prenotare prestazioni, inoltre, è possibile utilizzare il servizio di Call Center al numero 800.550.177 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

«Ribadisco l’importanza di utilizzare tutti gli strumenti digitali a disposizione – continua Delle Donne – in questo momento dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione: negli ospedali e nei distretti si accede solo su prenotazione e rispettando gli orari per garantire una affluenza sempre controllata. Nei prossimi giorni saremo in grado anche di attivare il servizio di ritiro on line dei referti di radiologia».