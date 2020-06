Niente urla di gioia, corse e gavettoni: un ultimo giorno di scuola che rimarrà nella storia

Quella campanella non ha suonato la fine, oggi e nei giorni scorsi, non c’è stata la corsa né l’urlo di gioia, niente gavettoni finali in barba alle raccomandazioni: si chiude in silenzio, a parte un sorriso dallo schermo di un tablet o di un computer, l’anno scolastico eccezionale per eccellenza. Un anno bruscamente interrotto, in cui tutta la scuola, in particolare gli insegnanti e gli studenti, si sono dovuti letteralmente reinventare: niente contatto, solo virtualità. Niente gite, niente pranzi dei 100 giorni, niente "Notte prima degli esami" a fare falò in spiaggia col toto-tracce, niente feste di compleanno a base di dolcetti e bibite gasate, nessun rituale di convivialità dal 4 marzo. Dovevano essere 15 giorni, forse 20...ma a metà marzo lo avevamo capito tutti, niente più corse per i corridoi almeno per qualche mese.

Ma la forza è stata tantissima: la forza di sopportare gli intoppi, la forza di mantenere vivi i rapporti e gli apprendimenti a dispetto delle gravi carenze strutturali di cui la scuola italiana continua a soffrire, la forza di chi vive una missione, cioè quella di costruire ottimi cittadini del domani. Forse, come è stato per la sanità, questo periodo dovrebbe servirci a riconsiderare le priorità: come si fa a continuare a tagliare nel settore dell’istruzione in termini di personale e di dotazione, sia degli edifici sia della tecnologia?

Abbiamo passato ore davanti agli schermi, con le connessioni ballerine, con i microfoni che funzionavano a tratti, con i capelli incolti e le occhiaie, con mail a tutte le ore della notte, messaggi whatsapp, a riempire bacheche virtuali e a rassicurare: ma ci siamo stati sempre.

Perché questa è la forza della scuola: esserci nonostante tutto, cercare sistemi per non far patire ai bambini l’impossibilità di scambiarsi abbracci con i loro coetanei e salutarsi in vista di un nuovo ciclo scolastico, colmare fin dove possibile il divario tra diritto all’istruzione e povertà.

Ancora oggi noi non sappiamo come sarà la ripresa a settembre: certo, la speranza è sempre che il COVID-19 non torni e rimanga un brutto incubo, ma le scuole nel frattempo si stanno attrezzando con piani per reagire ad eventuali ulteriori sospensioni.

A tutti gli studenti, in particolare a coloro che nei prossimi giorni sosterranno gli esami conclusivi di terza media e di maturità, diamo il nostro abbraccio virtuale, per questo rito di passaggio in sordina e per un’estate che sia di vero relax e di riflessione per apprezzare il senso dei giorni sui banchi. Ai genitori, che si sono dovuti improvvisare informatici e hanno toccato con mano le difficoltà che si possono incontrare nella gestione del tempo scuola, l’augurio di non dimenticare quanto possano essere formative per i loro figli le 5, 6 ore al giorno passate nelle aule. A noi docenti, ai dirigenti, al personale tecnico, amministrativo e ai collaboratori...complimenti, abbiamo mantenuto in piedi la scuola italiana.