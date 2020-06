Finalmente lunedì ritorna il mercato settimanale "completo" anche ad Andria

Ripartirà da lunedì prossimo il mercato settimanale "al completo" nella nostra città, nell'area tra via Trani e via Buozzi senza modifiche agli spazi tradizionali. É quanto annunciato durante la riunione a Palazzo di città svoltasi oggi pomeriggio alla presenza dei rappresentanti dei mercatali, della Protezione civile e delle Forze dell'Ordine con la gestione commissariale.

Superate quindi le ipotesi di delocalizzazione in 3 zone diverse, come inizialmente proposto dal commissario Tufariello. Particolare attenzione sarà data alle norme di sicurezza, ma finalmente numerosi commercianti potranno riprendere le loro attività, dopo i sit in di protesta e le riunioni per trovare una soluzione condivisa.

Savino Montaruli (casambulanti - unipuglia) commenta: «Finalmente. Si torna ad una normalità in sicurezza».