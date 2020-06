Officina "San Domenico", pubblicato sul Burp l'avviso "Luoghi Comuni"

Sul Burp Puglia è stato pubblicato l’avviso n.45 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico Laboratorio Urbano ‘”Officina San Domenico”.

L’ Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”, intende supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati; sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva, vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità del territorio; favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale, che offre interessanti prospettive di crescita; aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale; riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato.

Gli obiettivi sono quelli di favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità locali; contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse dei giovani per una loro crescita professionale; mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua riconoscibilità sul territorio; rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

Una buona notizia per la nostra comunità e per l’Officina “San Domenico” che, si auspica, possa tornare a diventare il cuore pulsante del nostro centro storico grazie alla collaborazione di quelle istituzioni e di quegli enti che vogliano “investire” sul futuro di quel bene.