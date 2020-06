Con la fine del lockdown persiste il mancato ripristino dell'assistenza ai disabili

Diversamente abili ancora senza assistenza. Malgrado la fine del lockdown, che ha costretto a sospendere assistenza e terapie ai disabili per evitare il contagio, ad oggi tali servizi restano bloccati. A rendere ulteriormente complicata la ripresa degli stessi c'è la tragica situazione in cui versano le casse comunali. Tanti i genitori e famigliari di ragazzi diversamente abili che oggi reclamano il ripristino dei servizi. Chiedono aiuto per i propri cari per evitare che la situazione precipiti ulteriormente.

«In questo tempo di emergenza sanitaria e distanziamento sociale per contenere il contagio, abbiamo vissuto una serie di restrizioni. Pian piano, queste restrizioni sono terminate e quasi tutte le attività, con una serie di limitazioni, stanno cercando di riprendere la loro normalità. Invece - commenta A. F., familiare di un disabile - per quanto riguarda i servizi rivolti ai diversamente abili di Andria la situazione è diversa. Prima si aspettava che la Regione Puglia indicasse le linee guida da seguire per poter riprendere le attività, poi, una volta che dette linee guida sono state indicate, c’è stato lo stop forzato da parte delle cooperative che prestano i servizi di assistenza domiciliare e presso i centri diurni.



Questo blocco forzato è dovuto alla insolvenza da parte del comune di Andria.

Per non dimenticare. Era febbraio 2020, quando una cooperativa che presta servizi socio-assistenziali, sospendeva i propri servizi, perché il comune di Andria, non pagava quanto dovuto.

I familiari dei diversamente abili, hanno iniziato attraverso richieste di incontri e telefonate animate con il Commissario Prefettizio, il dott. Tufariello, a rivendicare i diritti dei propri congiunti, ma non c’è stata risposta alcuna. Dopo le richieste di incontri si sono spostate alla Regione, la quale tempestivamente, con l’interessamento in prima persona dell’Assessore Ruggieri e del Dott. Bavaro, ha intimato al Comune di Andria di risanare il debito pregresso.

Il Commissario Prefettizio poi si impegnava a pagare le cooperative in tranches. Quindi le attività riprendono, ma ci pensa il Coronavirus a bloccarle ancora una volta».

Arriviamo quindi ad oggi quando la situazione sembra nuovamente al punto di partenza. Attualmente l'assistenza domiciliare ad anziani e diversamente abili e i servizi presso i centri diurni frequentati dai disabili non ci sono più: «Il Comune di Andria non ha risolto la situazione debitoria nei confronti delle cooperative, le quali una alla volta stanno abbandonando i servizi socio-assistenziali. E i diversamente abili?

Dopo aver scritto ad Emiliano il 9 maggio 2020 chiedendo un incontro, abbiamo anche telefonato ma senza aver avuto risposta. Ci troviamo in tante famiglie lasciate sole, ad affrontare problematiche pesanti che il mondo della disabilità comporta, da chi dovrebbe tutelare i diritti dei loro congiunti disabili. Abbandonati dalle istituzioni e dalla politica.

Questo ora non vuol lasciare intendere che la politica non si stia interessando al bene pubblico. Infatti tutti i giorni attraverso i vari canali di comunicazione ci troviamo di fronte al politico che in televisione rende pubblico il proprio numero di telefono al quale non risponde, al politico che in diretta streaming presenta progetti avveniristici, al politico tuttologo, al politico che pubblica lo stanziamento di milioni di euro per una serie di interventi, al politico che sistematicamente ha a cuore la villa comunale, al politico che si traveste da assistente civico, al politico paladino degli andriesi dopo aver provocato un buco di milioni di euro, al politico che vuole più diritti per i cani di Andria e potremmo continuare con l’elenco, ma penso annoieremmo il lettore.

Ma uno, soltanto uno, un Buon Samaritano politico, che si prenda cura e prenda a cuore il problema dei disabili non si è ancora visto.

Siccome siamo fiduciosi - conclude A. F. - attendiamo con pazienza, nelle nostre abitazioni, pagando privatamente per garantire la cura ai nostri cari, il Politico Buon Samaritano e la prossima campagna elettorale, dove ci ritroveremo tutti, al centro di tutti i programmi di ogni singolo candidato. La data delle elezioni è vicina»