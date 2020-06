Proroga split payment, Fragasso: «Deliberato atto contro le imprese »

Levata di scudi di tutte le territoriali Ance d’Italia contro l’ipotesi di proroga dello split payment che il Governo avrebbe fatto all’Unione Europea. Di seguito nota Ance Bari e BAT.

«Se veramente sarà confermata, la richiesta di proroga dello split payment che il Governo avrebbe avanzato in Europa, sarà l’ennesima prova che invece di voler aiutare le imprese si fa di tutto per farle chiudere soprattutto in questo momento», dice senza mezzi termini l’architetto Beppe Fragasso, presidente di Ance Bari e BAT.

«Se questo è lo spirito che anima il Governo negli Stati generali dell’economia che si aprono domani allora non c’è da stare tranquilli - continua Fragasso -. Sono anni che ci battiamo per l’eliminazione di una norma ingiusta che drena 2,5 mld all’anno alle imprese con la scusa che si vuole combattere l’evasione: menzogna! Serve solo per fare cassa e subito a danno di tante imprese oneste». Infatti, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, che consente di controllare in modo capillare i versamenti, è venuta meno anche la motivazione originaria che aveva spinto 5 anni fa il legislatore ad adottare questa misura che peraltro a detta di Bruxelles doveva e poteva avere solo carattere temporaneo.

Inoltre, visto che l’Italia è fanalino di coda dell’Ue per rimborso Iva (63 settimane di media contro quella europea di 16) significa che le imprese dovranno aspettare anni per riavere il proprio credito. «È evidente che si vuol far pagare ancora una volta alle imprese i costi sostenuti dallo Stato: con una mano ci danno liquidità, peraltro in tempi lunghi e in modo non efficiente, e con l’altra ce la tolgono subito».