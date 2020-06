Una tesi di laurea per promuovere la donazione degli organi. La sta realizzando Giuseppe Gallo, giovane coratino laureando in infermieristica che lunedì 15 giugno propone un incontro on line con la compilazione di alcuni questionari sul tema, in collaborazione con l'Aido, l'associazione italiana donazione organi.

«Ho maturato l'interesse per la donazione degli organi in seguito all'esperienza di tirocinio all'interno dell'unità di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria e ho sviluppato la voglia di sensibilizzare gli altri in merito su questo atto d'amore» racconta Giuseppe.

«Purtroppo in Italia la cultura della donazione d'organi è ancora poco sviluppata, in primis per la mancanza di conoscenza dell'argomento. Si parte dalla dichiarazione di morte encefalica e la differenza con il coma, poi si prosegue con la legislazione in materia, l'accertamento della morte encefalica, la comunicazione con la famiglia e la proposta di donazione organi».

Lo studio del giovane infermiere è incentrato su due questionari che verranno proposti durante un incontro on line organizzato - per questioni legate al Covid 19 - sulla piattaforma Google Meet lunedì 15 giugno alle 20. Chiunque voglia partecipare potrà mettersi in contatto con Giuseppe Gallo (Facebook: Giuseppe Gallo; email: beppe0385@gmail.com).

«Un questionario sarà somministrato poco prima dell'incontro per valutare la conoscenza generale in materia e l'altro al termine» spiega Gallo. «Successivamente si raccoglieranno le eventuali iscrizioni all'Aido - l'associazione italiana donazione organi - coinvolta nel progetto tramite le sezioni di Corato, Andria e Barletta».

«La mia idea di progetto - conclude - è stata condivisa e abbracciata in toto dal dott. Federico Ruta e supportata dal dott. Giuseppe Vitobello, dalla dott.ssa Francesca Rella e dalla dott.ssa Lia Colasuonno».

Il programma dell'incontro



Ore 20:00 Introduzione al corso/progetto di laurea dello studente in infermieristica Giuseppe Gallo e compilazione del questionario pre-corso

20:20 Saluti del presidente Aido-Corato, dott.sa Francesca Rella

20:30-20:50 La morte cerebrale, il collegio di accertamento di morte - Dott. Giuseppe Vitobello

20:50-21:10 Il ruolo delle associazioni - dott. Federico Ruta

21:10-21:30 La dichiarazione di volontà - dott.sa Lia Colasuonno

21:30-21:40 Dibattito

21:40-21:50 Saluti e ringraziamenti

Compilazione del questionario post-corso.