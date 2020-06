C’era una volta Adamo ed Eva: la terra era un paradiso, non c’erano le suocere (cattive per pregiudizio), non c’erano problemi di gelosia perché erano soli, c’era da mangiare in abbondanza, potevano divertirsi a esplorare il mondo, ecc. Il problema sorse perché Eva aveva sempre voglia di parlare mentre Adamo era taciturno, stupito della grandiosità della terra. Eccola allora mettersi a parlare con le piante e gli animali, fino a quando non le capitò di essere lusingata dal serpente e sappiamo come andò a finire. Tuttavia un insegnamento rimase nella storia: l’uomo non è stato creato per essere solo, la sua vita si interfaccia con le piante, gli animali e anche con gli altri uomini se Eva si fosse data da fare. Tuttavia dobbiamo aspettare il ventesimo secolo perché Thomas Merton codificasse questa verità: “quello che faccio viene dunque fatto per gli altri, con loro e da loro; quello che essi fanno è fatto in me, da me e per me. Ma ad ognuno di noi rimane la responsabilità della parte che egli ha nella vita dell’intero corpo” (Nessun uomo è un’isola, Garzanti, Milano, 1995). Ecco il dna dell’uomo: politico.

Siamo agli inizi degli anni settanta, lentamente i giovani stavano tornando alla normalità dopo il “fenomeno rivoluzionario” che caratterizzò il 1968 in tutto il mondo. Anche ad Andria la protesta giovanile si fece sentire e don Agostino Superbo (poi vescovo di Potenza) riunì intorno a sé gli studenti cattolici (si chiamò movimento studenti per distinguerlo dal movimento studentesco di sinistra). Il vescovo Mons. Brustia mise a disposizione un ambiente del palazzo vescovile dove gli studenti cattolici studiavano come contribuire a quel cambiamento preteso dai giovani di tutto il mondo. Sempre i giovani sono per il cambiamento e anche don Agostino allora era giovane (lo è tuttora nello spirito). Su questo punto il movimento si spaccò: un gruppo consistente scelse la politica dando vita al movimento giovanile della DC, altri si dispersero nel privato.

Vincenzo, a causa del valore dimostrato già nell’azione cattolica parrocchiale, fu pescato dai responsabili dei Comitati civici e direttamente inserito nel direttivo del partito dove incontra tra gli altri un personaggio affascinante: l’avvocato Riccardo Mangione, professionista poco appariscente ma tuttavia di grande prestigio, non direttamente attivo nel partito, ma attivo nel sociale, non di molte parole ma di grande afflato culturale. Quando conobbe Vincenzo lo prese in simpatia e gli si mise a fianco. Un giorno lo invita nel suo studio, sito nel piano ammezzato all’ingresso di Palazzo Jannuzzi, e qui scatta una specie di interrogatorio: chi ti ha votato? Vincenzo rispose che proprio non lo sapeva: non era nemmeno iscritto al partito. E anche per i voti se la videro gli esponenti dei comitati civici. Che intenzioni hai, insistette l’avv. Mangione. Vincenzo, preso alla sprovvista, dichiarò la sua disponibilità a impegnarsi al servizio della città, la frase più ovvia in bocca a un giovane. Mangione sferzante commentò: lo dicono tutti. E si alzò dicendo di seguirlo e portò il giovane ad ammirare un pezzo di mura della città inserito nella parte esterna del palazzo: accortosi che il giovane era rimasto a bocca aperta davanti a quel monumento sconosciuto, disse: molti signorotti hanno costruito i loro palazzi distruggendo le mura, la famiglia Jannuzzi lo ha fatto salvandole. Le mura nei tempi antichi erano lo strumento di difesa ma nello stesso tempo di comunanza: tutti quelli che stavano dentro erano cittadini, quelli che stavano fuori erano potenzialmente avversari. Se vuoi fare politica devi studiare la storia del popolo perché ogni intervento sarà giudicato nella misura in cui si lega al passato seguendo la sua indole. A me piace la storia, replicò il giovane.

Poi lo portò davanti al busto di Imbriani: quello che resta della tua azione politica è il segno che lasci e i segni che passano alla storia sono le opere pubbliche e la cura degli uomini. Devi sentire la responsabilità di quello che fai. La cosa più tremenda per un politico è il fatto che non può prevedere le ripercussioni di ogni suo gesto nella vita dei cittadini. Per questo la virtù principe di un politico è non dire mai bugie: né nel fare le promesse, né quando non può mantenerle. Se tu dici una bugia a una persona o a un popolo che ti chiede qualcosa non pensare che andando a confessarti rimedi a tutto. Se quella bugia ha stravolto la vita di un uomo, di una famiglia o di una comunità tu porterai sul groppone la responsabilità per tutto quello che gli accadrà, e la cosa più brutta è che nemmeno lo saprai, però te lo spiattellerà il Padreterno che non baderà alla tua carriera quanto ai gesti di carità che avrai saputo fare. Più in alto sali maggiori sono i tuoi doveri. E poi le opere pubbliche: qui in Andria le famiglie rinunziano a molte cose pur di farsi una casa. Vivere bene in casa è la premessa della felicità. Imbriani solo per aver portato l’acqua a tutti ha cambiato la storia di questo territorio e non hai idea di quanti milioni di persone sono vissuti e vivranno più felici. Lo stesso, vedi, ha fatto Jannuzzi. E di lui si continuerà a parlare.

A questo punto Vincenzo gli chiese se questo poteva dipendere da una sola persona e l’avvocato rispose: di questo parliamo dopo e lo portò al centro di piazza Catuma evidenziando il contrasto tra il palazzo Ceci e l’altro più moderno che è di fronte. Vedi, disse, la differenza tra l’arte e la sciatteria. L’urbanistica è la sede dove si legge la bellezza di un popolo. L’arte non è una cosa secondaria, è la fonte che rende gentile un popolo e la cultura è la carta di identità di ogni generazione. Se sei capace di rendere bella la città e di elevare il livello culturale di ogni singolo cittadino, non preoccuparti se gli stessi non ti diranno grazie. Ricordati che da sempre la gente ti applaude quando sali ma poi ti volta le spalle quando scendi. È la natura che ti dirà grazie e di te parleranno le future generazioni anche se non ricorderanno il tuo nome.

A questo punto Riccardo Mangione salutò il giovane, ma questi gli ricordò: “ti ho fatto una domanda: posso fare tutto questo da solo? Adesso è tardi, vienimi a trovare allo studio domani”.

Vincenzo ci andò l’indomani e così per una settimana intera: tutti i giorni per diverse ore andò ad abbeverarsi a quella fonte di sapienza. Non potrai fare nulla da solo, disse in sostanza, però lavorare con gli altri non è facile. Ricordati che sono uomini con i pregi e i difetti. Per trattare con loro devi conoscerli. E passarono in rassegna tutti i personaggi dell’epoca e di ciascuno egli raccontò la personalità e gli elementi di debolezza. A verifica Vincenzo chiese come mai il leader socialista, che era stato alleato della DC in quel periodo, poi avesse virato proprio in quei giorni verso il Pci senza una ragione plausibile.

Sembra a te che non ci sia una ragione plausibile perché non conosci i personaggi. In politica si può fare di tutto ma bisogna stare attenti agli “sgarri” perché sono imprevedibili nelle conseguenze. E raccontò di un accordo fatto tra la DC e il PSI in virtù del quale la presidenza dell’ospedale doveva andare al PSI. Poi sopraggiunse la istituzione delle regioni che assorbirono anche la politica sanitaria. Quando arrivò il momento di nominare i presidenti degli ospedali il leader socialista si aspettava che la DC facesse presente del precedente accordo. Invece l’esponente della DC si battette perché l’ospedale di Andria fosse attribuito alla DC, cosa che poi accadde. Il socialista subì come un’onta personale questo comportamento e portò il PSI all’alleanza con il PCI con tutte le conseguenze che questo implicava.

“Tu che sei amico di entrambi puoi vedere di farli riconciliare?”Chiese il giovane.“No - rispose l’avvocato - quando succedono queste cose ci sono solo due rimedi possibili: il primo che i protagonisti si chiariscano tra di loro e, soprattutto, spieghino alla città l’accaduto, il secondo è che entrambi si mettano da parte favorendo il dialogo su basi nuove e con uomini diversi, altrimenti il rischio è un ulteriore deterioramento dei rapporti, come in effetti accadde allora. In politica c’è una condizione particolare: si vive sotto i riflettori della opinione pubblica. Una volta che si è mandato un messaggio negativo è difficile rimediare: non è solo problema personale, se la gente non capisce i partiti perdono credibilità”.

Vincenzo però non volle arrendersi e con l’aiuto dell’avv. Riccardo Mangione, che conosceva bene la personalità del socialista, preparò un discorso per la prima seduta del consiglio comunale tutto incentrato sulla personalità del futuro senatore socialista e sulla storia recente della politica andriese. Il risultato fu che i socialisti non cambiarono posizione ma Vincenzo si guadagnò la simpatia del leader socialista.

C’è una certa frenesia politica oggi in città nei soliti ambienti mentre il popolo aspetta un segnale di cambiamento generalizzato. Diceva il card. Martini che la politica è l’unica professione senza una specifica preparazione e le conseguenze si vedono. Andria merita di più. Cambiare non è uno slogan ma un fatto.