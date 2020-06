Il SS. Sacramento si prepara a vivere liturgicamente la festa parrocchiale

Il messaggio alla comunità da parte di don Vincenzo, don Alessandro e del Consiglio Pastorale Parrocchiale in vista dell'appuntamento con la festa della parrocchia del SS Sacramento:



«Stiamo vivendo un periodo difficile che coinvolge non solo le nostre famiglie, ma impone limiti e disagi anche alle nostre comunità parrocchiali come mai avremmo immaginato. La complessità della situazione impone ancora molta prudenza e un grande senso di responsabilità per evitare di vanificare gli sforzi fatti finora e ricadere in modo ancor più disastroso nel vortice del virus.

L’avvicinarsi del 21 giugno, data della nostra festa parrocchiale, ci impone il rispetto delle disposizioni che i Vescovi pugliesi ci hanno fatto pervenire e cioè “le feste patronali e parrocchiali si limitino alle sole celebrazioni liturgiche…Non sarà possibile, nel rispetto della norma del distanziamento fra le persone attualmente vigente, organizzare processioni, trasferimento pubblico di immagini sacre, fiaccolate o momenti di preghiera che rischiano di creare assembramenti….Il vivo senso di responsabilità ci spinge anche a vivere questi momenti di festa con maggiore sobrietà e attenzione alle povertà accentuate dalla pandemia, manifestando la solidarietà delle nostre comunità attraverso gesti significativi di condivisione. Vi invitiamo, quindi, a vivere queste disposizioni con atteggiamento intelligente e responsabile, consapevoli della gravità di questa epidemia che, seppure in queste settimane sembra attenuarsi, rimane pur sempre estremamente pericolosa e terribile.

Pertanto, in linea con le indicazioni emanate dai nostri vescovi, abbiamo pensato, nel Consiglio Pastorale Parrocchiale svoltosi il 29 maggio u.s., di vivere solo liturgicamente alcuni momenti di preghiera in preparazione alla festa parrocchiale che quest’anno vivremo in modo del tutto particolare.

Venerdì 19 giugno

ore 20,00: S. Messa nella solennità del S. Cuore di Gesù e a seguire l’adorazione comunitaria guidata fino alle ore 22,30.

Sabato 20 giugno

ore 10,00: Momento di preghiera per i ragazzi che riceveranno i sacramenti della Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima

Ore 17,30: Momento di preghiera per i ragazzi dell’ACR, giovanissimi e giovani

Domenica 21 giugno

Ore 19,00: S. Messa solenne seguita da una breve adorazione e benedizione eucaristica