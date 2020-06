Ai nastri di partenza la maturità 2020, tra mascherine, distanze e autodichiarazioni

Una maturità che passerà alla storia, come tanti altri eventi che ci hanno visti protagonisti negli ultimi 4 mesi: si insediano oggi le commissioni d'esame nelle scuole superiori andriesi (e non solo), con importanti novità rispetto alla tradizionale modalità di svolgimento.

Prima di tutto, niente commissari esterni, a eccezione del presidente: tra rallentamento dello svolgimento dei programmi causa Dad e l'impossibilità di prevedere, meno di un mese fa, le condizioni nelle quali si sarebbe svolto l’esame, è stata stravolta anche la composizione delle commissioni, per agevolare i ragazzi. Tutti i commissari sono docenti di classe, che hanno seguito i maturandi nel corso dell’ultimo anno e li conoscono.

Oggi quindi riunione plenaria, che deciderà le sorti di tutti: infatti si incontreranno per la prima volta commissari interni e presidente designato dall'Ufficio scolastico, ci sarà l’estrazione della classe e della lettera del cognome di chi farà per primo l’esame, su cui basare poi il calendario, a sole 48 ore dall’inizio delle prove d’esame.

Obblighi per tutti: i commissari dovranno indossare sempre la mascherina durante la loro permanenza a scuola, gli esaminandi potranno abbassarla durante il colloquio vero e proprio, purché venga rispettata la distanza di due metri dal commissario più vicino. Poi sempre per gli studenti, obbligo di presentarsi a scuola solo 15 minuti prima del proprio orale e di andare via subito una volta finito, per evitare assembramenti. Non più obbligatorio indossare i guanti, sarà sufficiente igienizzarsi le mani, con i gel messi a disposizione dagli istituti. Le scuole dovranno provvedere a igienizzare gli ambienti e a prevedere percorsi ben segnalati di entrata e di uscita. Tutti inoltre, per poter entrare a scuola, dovranno produrre un’autodichiarazione che attesti il loro stato di salute: di non avere febbre oltre i 37,5° e di non trovarsi in quarantena.

Infine, l'esame vero e proprio, solo orale, a partire da mercoledì 17 giugno: ci sarà un colloquio più lungo del solito, di circa 60 minuti, durante i quali si partirà con la presentazione dell’elaborato, poi l’analisi di un testo di letteratura italiana, tra quelli affrontati con i docenti durante l’anno, per passare poi alla discussione multidisciplinare sui materiali predisposti dalla commissione e finire con la relazione sui PCTO (ex alternanza scuola lavoro) e con le domande su Cittadinanza e Costituzione, a cui potrebbero aggiungersi eventuali domande extra.

Insomma, una maturità davvero particolare, che speriamo sia festeggiata senza l'ombra del Covid-19 che, almeno dalle nostre parti, pare un ricordo lontano, e con un entusiasmo che restituisca ai ragazzi la dimensione della grandezza dell'evento che stanno vivendo.