Fondi europei, Martinelli: «Un’opportunità da cogliere»

Al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del rischio sanitario da Covid-19, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore di tutti gli Enti locali che siano proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la competenza ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

La candidatura deve essere presentata dal rappresentante legale dell’Ente locale, o suo delegato, che dovrà preliminarmente effettuare la registrazione al portale del Sistema informativo del Ministero dell’istruzione (SIDI) e l’accreditamento al sistema di gestione dei finanziamenti PON tramite il servizio SIDI “PON Istruzione – Edilizia Enti Locali”.

La registrazione e l’accreditamento ai sistemi informativi sono attività propedeutiche all’invio della candidatura per accedere ai finanziamenti, che sarà possibile solo a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico.

Pertanto, al fine di velocizzare le procedure di accesso ai finanziamenti, tutti gli Enti locali interessati possono procedere alla fase di registrazione e di accreditamento dal 12 al 19 giugno 2020.

La nota riferita all’oggetto, prot. AOODGEFID/11910 del 12.06.2020 è pubblicata nella home page dei Fondi Strutturali Europei al seguente link http://www.istruzione.it/pon/index.html. nonché sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia www.pugliausr.gov.it

«Le Istituzioni Scolastiche sono in attesa delle imminenti linee guida ministeriali per il rientro in sicurezza a settembre al fine di conoscere nel dettaglio il numero massimo di alunni per aula, l’utilizzo degli spazi, il tempo scuola settimanale e l’organizzazione oraria. L’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - il cosiddetto Decreto rilancio- ha stanziato fondi alle scuole con l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico consentendo alle istituzioni scolastiche la dotazione di materiale igienico-sanitario e lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Tuttavia, nella definizione degli interventi da eseguire per garantire il distanziamento e l’adeguatezza degli spazi fisici, le scuole dovranno tener conto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 che incardina in capo agli Enti Locali, in quanto proprietari degli immobili, competenze afferenti alla manutenzione degli edifici e degli impianti.

Alla luce delle suesposte considerazioni - scrive la dirigente Celestina martinelli, presidente della Rete di Scuole CISA a nome dei Dirigenti delle Scuole andriesi -, la partecipazione al citato Avviso Pubblico rappresenta un’opportunità da cogliere, nell'ottica della serena collaborazione che ha da sempre caratterizzato l’interlocuzione delle scuole con gli Enti locali e con l’intento di assicurare il diritto all'istruzione e il corretto funzionamento del sistema scolastico» .