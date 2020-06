Adottati nuovi orari di chiusura per gli esercizi commerciali

È entrata in vigore dallo scorso 12 giugno l’ordinanza commissariale che prevede orari di chiusura diversificati per le varie tipologie di attività commerciali. Il provvedimento è stato adottato dal Commissario straordinario per porre in essere tutte quelle misure necessarie per far rispettare le misure di contenimento e ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento.

Le attività artigianali di panificazione, pizzeria al taglio e similari dovranno rispettare come orario di chiusura le ore 24:00 per tutta la settimana. Diversa, invece, la previsione per gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, per le quali è previsto che dalla domenica al giovedì dovranno chiudere alle ore 24:00 e le emissioni musicali dovranno cessare alle ore 23:00, invece, il venerdì e il sabato potranno restare aperte sino all’1:00 e cessare le emissioni musicali alle ore 24:00. Stessi orari di chiusura sono previsti per il commercio su aree pubbliche, ovvero ore 24:00 dalla domenica al giovedì e ore 1:00 il venerdì e il sabato.

Inoltre, nel provvedimento è stato ribadito che le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla disposizione regionale del 17 maggio 2020, n. 237.