Recuperate le vaccinazioni per i ragazzi delle medie in un mese e mezzo dopo il lockdown

Recuperare il tempo "sospeso" del lockdown per garantire a tutti i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di I grado di Andria di poter ricevere le vaccinazioni previste dal piano vaccinale: questo l'impegno che ha visto in prima linea gli operatori del Servizio Vaccinazioni dell'Asl, che sono riusciti a completare il "recupero" degli appuntamenti in un mese e mezzo, come racconta il dott. Giancarlo Cannone.

«Con un impegno giornaliero durato un mese e mezzo, e che il martedì e giovedì si protraeva anche nel pomeriggio, quest'oggi (ndr ieri) abbiamo portato a termine qui in sede, la "mission impossible" delle vaccinazioni delle Scuole Medie di Andria, iniziate a novembre dello scorso anno e interrotte a marzo con il lockdown.

La seconda dose del vaccino anti-papilloma virus, la seconda dose del anti-meningococco B, il vaccino anti-meningococco quadrivalente e il richiamo dell'anti-difterite/tetano/pertosse/poliomielite, sono stati somministrati a oltre duemila alunni, invitati qui in sede tramite le rispettive Scuole, a cui va il nostro grazie, suddivisi per istituti e classi, osservando scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza anti covid-19.

Tutto si è svolto al meglio, anche se lo sforzo organizzativo ed esecutivo, è stato enorme. Un doveroso ringraziamento va al formidabile team degli infermieri vaccinatori che vanta l' ambulatorio di Andria, che si è messo puntualmente a disposizione di questa attività vaccinale straordinaria giornalmente, dopo la mattinata lavorativa con le attività ordinarie.



Un altro grazie doveroso va anche ai genitori e accompagnatori che hanno reso possibile il completamento delle vaccinazioni scolastiche, garantendo così la ineguagliabile opera di protezione della comunità data proprio dalla vaccinazioni di massa, nei soggetti a maggiormente a rischio».