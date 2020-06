Si è concluso sabato 20 giugno il 4° modulo del corso "DiversaMENTE prendersi cura". Parlare oggi di formazione e di apprendimento significa fare conti con un mondo complesso, con il desiderio di apportare dei significativi cambiamenti nel proprio sapere. Grandi professionisti in formazione, il dottor Giuseppe Barrasso, Psichiatra, Direttore DSM Asl Bat;la dott.ssa Angiola Di Conza, Capitano Psicologa, Comando Legione Carabinieri Campania e la prof.ssa Rosa Iannone, Psicoterapeuta funzionale, didatta Scuola europea psicoterapia funzionale.

“Il metodo è il vero cambiamento” e per poter apportare un cambiamento l’importante è “aprire le finestre”, aprirsi al nuovo, facendo spazio, per lasciarsi riempire (il concetto di Kenosi)..questi alcuni tra gli spunti di riflessione offerti dal Dottor Barrasso. E le “stanze”, le 12 misteriose stanze della nostra vita, delle nostre emozioni, riprendendo il grande musicista Ezio Bosso scomparso da poco. Tutto riconducible al concetto del cambiamento che, seppur non facile da mettere in atto, apre sempre la vita a nuove prospettive.

La “Percezione della sicurezza” affrontata nel pomeriggio dalla dott.ssa Angiola Di Conza. Percezione percepita e percezione reale.. siamo noi capaci di controllare proprio tutto? E se non possiamo farlo, siamo in grado di “fidarci” di chi deve operare per noi? Migliorare il rapporto di fiducia porta inevitabilmente ad una riduzione del clima di incertezza.

La dott.ssa Rosa Iannone ha guidato i corsisti nella visione olistica della persona, perché abbiamo l’“obbligo di entrare in contatto con la persona in toto”, senza frammentare e scomporre la persona che abbiamo di fronte. “Dove stiamo andando e dove stiamo portando l’altro?,questo concetto ha aperto lunghe riflessioni e scambi di opinioni sempre con l’unica finalità di crescere migliorandosi.

La formazione è stata vissuta con entusiasmo contagioso, tanti gli interventi e gli scambi tra i professionisti. Eccezionali i relatori, capaci di coinvolgere i corsisti in ogni percorso.

Un ringraziamento va a chi si sta adoperando per queste giornate formative, al dottor Costantino Saverio responsabile scientifico, insieme alla dott.ssa Marilù Liso e dott.ssa Elena Lorusso.Il prossimo modulo, salvo indicazioni Ministeriali, si terrà a Settembre c/o Future center a Barletta, la sede scelta per poter seguire il corso in maniera frontale. Molti ancora i professionisti che chiedono di poter partecipare; ovviamente la partecipazione ai singoli moduli è ancora possibile. Per tutte le informazioni contattare la segreteria organizzativa utilizzando l’indirizzo mail psicoloriamo@gmail.com.